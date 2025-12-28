12月24日にフジテレビ系で放送され、TVer・FODで配信中のスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』。演出を手がけたのは、『ショムニ』『やまとなでしこ』『HERO』など、フジテレビを代表する名作ドラマを世に送り出してきた平野眞だ。

参考：芳根京子＆本田響矢は“直感派”？ 『波うららかに、めおと日和』で発見した互いの魅力

2025年には『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で純度の高いラブコメディを作り上げ、数々の賞を受賞するなど大きな話題に。胸キュン作品から、人の心の奥をすくい取るドラマまで、その幅はどこから生まれているのか。多彩な演出の源を聞いた。

■主題歌「夢中」から逆算した演出

――今年はなんといっても、『波うららかに、めおと日和』が大ヒットしました。

平野眞（以下、平野）：たくさん応援いただいて、本当にありがたいです。ロケに行くと一般の方から「頑張って」と言ってもらえることが本当にありがたくて。結果的に、たくさんの方に観てもらえる作品になったので、うれしいですね。

――最近は考察ドラマが話題になることが多い中、ここまで純粋にキュンキュンさせてくれるドラマに「これこれ！」と思いながら観ていました。

平野：お互いに名前を呼び合うまでに、10分くらいかけてますからね（笑）。撮っている最中にも、「俺は何やってるんだろう（笑）」と思うときもありましたけど、とにかく突き抜けようと。手が触れただけで「キャッ」となるくらい、それぞれがリアクションを大きめに取っていこうと、芳根（京子）さんと本田（響矢）さんとは話していました。

――もちろんリアクションもその一つだと思いますが、『めおと日和』を演出する上で軸にしていたのはどんなところですか？

平野：主題歌（BE:FIRSTの「夢中」）がすごくよくて……。「これは大事にしなきゃいけない」という感覚があったので、「いいところでこの曲を使おう」と意識していました。歌詞も台本をなぞってくれている部分もあったので、“歌詞を見て、もう一回確認する”という作業をするのが楽しかったですね。あまりに主題歌が好きなので、最終回では役者さんに歌詞をしゃべってもらって、歌に合わせてセリフを言っているかのような映像に仕上げたんです。それをこっそり放送して、「どのくらい気づくのかな」という遊びもやらせてもらいました。結局、（放送後に）SNSですべてバラされちゃいましたけどね（笑）。今回は広報活動も含めて大事だと思っていたので、みんなと協力しながらできてよかったです。

――SNSを中心とした宣伝活動にも、戦略的に力を入れていたわけですね。

平野：なるべく面白いものを提供したいので、僕は無理してでもSNS用動画を撮った方がいいと思っている派なんです。たとえば戸塚（純貴）さんの撮影があるとがたまに来ると、面白おかしくしたいじゃないですか。彼は全部で4話くらいしか出ていないのに、レギュラーみたいな顔をしてそこにいるんですよ。「いや、あなたは準レギュラーだから」って僕はずっと言い続けていましたけどね（笑）。でも、彼が来たときには本番前のリハーサル時にもいろいろなことを言ってもらったりして。「これはおいしいだろうな」と思うものはなるべくたくさん撮りましたし、それをSNS担当のスタッフがちゃんと拾ってくれました。

■俳優の飛躍を間近で見る喜び

――本作で本田響矢さんが大ブレイクされましたが、ご自身が演出した作品で俳優さんが飛躍するというのは、どんなお気持ちでしょうか？

平野：やっぱりうれしいですよね。この間、『FNS歌謡祭』に行ったら（本田さんが）黒髪から金髪になっていたので、「変わらないでね」とだけ伝えました（笑）。たとえば“ウエイター1”くらいの人がスターになるとさらにワクワクします。ずっと前ですが、妻夫木聡さんがそうなんですよ。『お水の花道～女30歳ガケップチ～』（1999年／フジテレビ系）というドラマで、ウエイター役で端の方にいたんですが、僕と財前直見さん、戸田恵子さんで、「あの子面白いね」という話になって、極力お芝居をしてもらいまいた。僕が次に会ったときには、彼が主演のドラマ（『スローダンス』2005年／フジテレビ系）でした。あのときはすごくうれしかったですね。

――これだけの人気作なので、『めおと日和』の続編を期待する声も大きいと思います。

平野：どうなるかは分かりませんが、あのドラマはやっていて面白いんですよ。“どうやったら恥ずかしいか”を考えて、ムズムズしながら撮るっていう（笑）。今とはまた全然違う世界で、スマホがない、テレビがない。恋愛ドラマにおいて、こんなに最高な環境はないですよね。

――監督から前向きな言葉が聞けただけでもうれしいです。でも、ドラマの続編って意外と少ないんですよね。

平野：そうかもしれないですね。そういう意味では、吉沢（亮）さんが『国宝』でさらにスターになっちゃったじゃないですか。僕は『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）でずっと一緒にやっていて、「またスペシャルをやりたいね」なんて話をしていたんです。でも、「各局引っ張りだこ」みたいな記事も出ていましたね……（笑）。『監察医 朝顔』（フジテレビ系）は第2シーズンが2クールあったので、スペシャルを含めると全40話近いんですよ。それでも、やっぱりまた続編をやりたい作品ではありますね。

――まさに『PICU』と『朝顔』は、近年、私が泣いたドラマベスト1位、2位なんです。その監督と、『めおと日和』の監督が同じだというのが、少し不思議な気もしていて。

平野：やっぱり脚本や原作がいいんですよ。圧倒的にいいので、それはちゃんとリスペクトしなきゃいけないし、僕はそんなに大きなことをしているつもりはないです。ただ、役者さんに「やりづらい」と言わせないようにしたい、とは思っていますね。無理やりのお芝居って、絶対によくはならないから。その辺のアイデアは出せますけど、基本は脚本なので、本を作る段階でちゃんとみんなで向き合うこと。それが成功するか、失敗するかは別の話ですけどね。演出って、自分のやりたいことだけをやると失敗するんですよ。とくにテレビドラマはみんなで作るものなので、映画とはまた違うんですよね。

――でも、きっとそこが面白さでもありますよね。

平野：そうですね。最終的にはもちろん責任を取らなきゃいけないので、「じゃあこうしよう」という判断は僕がしています。でも、その過程でいろんなアイデアが出てくるのは、すごく面白いなと思います。

■“いい画”よりも“いいお芝居”を撮り続けるために

――平野監督は30年以上、テレビドラマの演出をされてきましたが、ご自身の中で変わったことはありますか？

平野：あまり変わらないけど、90年代ってドラマの本数が異常なほど多かったんですよ。当時30代だった役者さんが今、60代、70代になっている。その深みが増していく過程は、すごく興味深いですよね。たとえば中井貴一さんとは30歳頃にご一緒して、当時も大人なイメージはありましたけど、最近会ったらものすごく深みがあって。それに僕も、「ああ、こうやって演じるんだ」とお芝居を楽しめる余裕ができたなと思います。若い頃は成立させようと夢中になっていたけど、今はお芝居を普通に見ながら「いいじゃん、いいじゃん」ってね。

――すごく贅沢な楽しみ方ですね。

平野：もう本当に。監督をしていて、ずっと楽しいんですよ。辞めるなんてことは一切思わないですもんね。

――先ほどのSNSのお話もそうですが、平野監督は環境に合わせてやり方を変えていく柔軟さがありますよね。

平野：僕はSNSが得意なわけじゃないけど、得意な人たちを巻き込んでしまえば、それも得意なうちに入る。みんなで知恵を絞れば、どんな制作環境でも絶対にできると思うんです。「じゃあその中でなんとかするよ」と、そういう面白がり方をしていますね。

――演出する楽しさに変化はありますか？

平野：若い頃は当てがわれることの方が多かったので、チームにあとから入っていかなきゃいけなかったけど、最近は年齢も年齢なので、最初から入れていただけることがありがたいですね。ベースを考えられるのは非常に気が楽だし、それを人に説明もできる。やっぱり骨組みから作らせてもらえるのは楽しいです。でも、急にポンと入りたいのもあるんですよ。たとえば『小さい頃は、神様がいて』（10月期木曜劇場／フジテレビ系）は、すごくやりたかったんですよね。どんどん現場が進む中、「これやりたいな」と思ってプロデューサーに言ったんですけど、「忙しいじゃないですか」って（笑）。観ていて温かくなる作品は、特に参加したいと思いますね。

――他の演出家の作品を観て、嫉妬することもありますか？

平野：嫉妬というよりは、自分たちの仲間を見て「この演出すげえな」「これは大したもんだ」とうれしくなるほうですね。『めおと日和』のときには、もうひとり森脇智延という監督がいたので、その演出を「うわぁ、こんなこと考えるんだ」と思いながら観ていました。チクショウとかも一切、思わなかったかな。何かの取材で印象に残っているシーンを聞かれて、彼が演出したシーンを言いましたからね（笑）。こたつの中で足がぶつかるくだりがあるんですけど、トントンとぶつけることでキュンキュン来るわけです。そこは「すっげえ森脇！」と思いながら観ていましたね。

――すごくうれしそうにお話されているのが素敵です。

平野：森脇監督のことはずっと前から知っていて、過去には助監督としてついてくれたこともあるんです。そんな彼がそういう表現をしてくれると、やっぱりうれしくなりますね。

――そういった若い世代の監督さん、これから演出家を目指す方への思いはいかがですか？

平野：そんなに大それたことを言えるような立場ではないんですけど、楽しい世界であることは伝えたいですよね。「苦しい」「寝れない」という時代ではないので、もっともっとドラマの世界に職業として入ってきてくれる人が多いといいなと思います。布教活動したいですもん（笑）。たとえば大学でキャリアデザイン的な講師をしたとしても、「ドラマは面白いぞ」とずっと言い続けたりして。どの業界でもきっと大変なことはあるけど、それ以上に大スターに名前を呼ばれたらうれしいじゃないですか。僕はそう思いますね。

――最後に、今後の日本のドラマに期待することも聞かせてください。

平野：作り手としては、「お芝居を撮ってあげたい」とは思います。お芝居って嘘なんだけど、嘘をいかに真剣にやるかを僕らは汲み取っていかなきゃいけない。“セリフを言う人間”じゃなくて、“お芝居している人”をしっかりと作っていってあげる、ということはずっとやり続けてほしいなと思います。“いい画”を撮りたいというのもわかるけど、やっぱり“いいお芝居”を撮らないとダメかなって。そういう意味で、今回の『ドビッシュ―が弾けるまで』は、本当にいい現場でした。役者たちは何回も何回も練習して、リハーサルもして、本番も何回もやるかもしれないけれど、僕らがちゃんとお芝居を組み立てて、みんなで作っていく。これからも、そんな作品を楽しんでほしいですね。（文＝nakamura omame）