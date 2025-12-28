¡ÖÀ¸³è»ñ¶â6¤«·î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¢¤È¤ÏÁ´ÉôÅê»ñ¡×X¤Ç¡ÈÁí»ñ»º¤òËèÆü¸ø³«¡É¤¹¤ë½÷ÀÅê»ñ²È¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ç¾Ã¤¨¤¿¾ÍèÉÔ°Â
¡¡SNS¤ËÆü¡¹¤Î¼êÎÁÍý¤È¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º³Û¤ò1±ßÃ±°Ì¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë½÷À¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¡Ö¿ÝÂ«¡Ê¤¹¤¿¤Ð¡Ë¡×¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ±À¤Âå¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï@moneyistime100¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ð¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ð¡×¤òÊÑ´¹¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿ÝÂ«¡×¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¼«¤é¤Î»ñ»º¤ò¸ø³«¤·¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¶ä¹Ô°÷¤ò¼¤á¡¢Ãù¶â40Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅê»ñ¥ë¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¯³Ø¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤·¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¿ÝÂ«¡Ê¤¹¤¿¤Ð¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¢¡·ëº§¼°ÈñÍÑ¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤¿
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¿ÝÂ«¤µ¤ó¤Î´ÊÃ±¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÝÂ«¤µ¤ó¡§ÉáÃÊ¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë30ºÐ¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áë¸ý¤ÇÀÑÎ©NISA¤Î¸ýºÂ³«Àß¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏNISA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·î1Ëü±ß¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¿ÝÂ«¤µ¤ó¡§¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£2021Ç¯¤Ë¶ä¹Ô°÷¤ò¼¤á¤Æ¼¡¤Î¿¦¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¹¥¤ÊüÂê»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁ´Á³Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë40Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤·¤«Ãù¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Î200Ëü±ß¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¢¡¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡½¡½¿ÝÂ«¤µ¤ó¤ÏX¤ÇËèÆü»ñ»º³Û¤ò1±ßÃ±°Ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£X¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¿ÝÂ«¤µ¤ó¡§¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢2021Ç¯10·î¤«¤éX¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ÎÃù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áí»ñ»º¤¬33Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ï¤á¤¿Åö½é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿ÝÂ«¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤ÏÁ´Á³¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤âÉÕ¤«¤º¡¢¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æüµ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Áí»ñ»º¤ò1±ßÃ±°Ì¤Ç·×»»¤·¤ÆºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿º¢¤Ë¡Ö#³ô¥¯¥é¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´é½Ð¤·¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄÁ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¡¢°ìµ¤¤Ë5000¿Í¤¯¤é¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÞ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¿È¥Ð¥ì¤¹¤ë¤«¤â¤È¡¢ÀµÄ¾¾¯¤·ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢°ìÈÖÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä°Ê¾å¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¢¡À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â6¤«·îÊ¬¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÁ´ÉôÅê»ñ¤Ë
¡½¡½ºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿Åê»ñ¤ÏÀÑÎ©NISA¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
