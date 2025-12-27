²Æì¤ÎÎò»Ë¤äµ¢Â°¡¢µ»ö20ÇÜ¤Ë¡¡Ãæ¹ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¹â»Ô¼óÁêÅúÊÛ¸å
¡¡Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç²Æì¸©¤ÎÎò»Ë¤äµ¢Â°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿µ»ö¤¬11·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÞÁý¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¥á¥ë¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÎ°µå¡×¡ÖÆÈÎ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿µ»ö¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÌó20ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¼çÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¼õ¤±¤¿ÀëÅÁÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¡ÖÎ°µå¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²Æì¡×¤È¡ÖÆÈÎ©¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬¡¢Ê¸¾ÏÆâ¤Ç°ìÄê¤Î¶á¤µ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ò·ï¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤Îµ»ö¿ô¤Ï30·ïÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£Ç¯11·î¤ÏÌó600·ï¤Ë³ÈÂç¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿11·î7Æü°Ê¹ß¤ËµÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡º£Ç¯11·î¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ï¡¢²Æì¤¬ÆÈÎ©²¦¹ñ¤À¤Ã¤¿Îò»Ë¤òÅÁ¤¨¡¢1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤Ç¤Ï²Æì¤Î¼ç¸¢¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¿ÍÌ±ÆüÊó·Ï¤Î´Äµå»þÊó¤Ï11·î¡¢²Æì¸©¤Îµ¢Â°¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¼ÒÀâ¤òºÜ¤»¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë