¥Þ¥óU¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î24ºÐ¤Ë´Ø¿´¡©¡¡¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÅß¤ËÃæÈ×¤òÊä¶¯¤«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¸µU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£26Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤¬²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÌ¿¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ÏÍèÇ¯²Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊä¶¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°Â²Á¤ËÁØ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤»¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¼¤òÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢8ºÐ¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2019Ç¯2·î¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï2022Ç¯²Æ¤«¤é¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤âºÇ¶á¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢AÂåÉ½¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¡¼¤È¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¹Ô»È²ÄÇ½¤Ê1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÄ¹´ü¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ç¤Î¸ò¾ÄÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤¬²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÌ¿¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ÏÍèÇ¯²Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊä¶¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°Â²Á¤ËÁØ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤»¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¼¤òÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï2022Ç¯²Æ¤«¤é¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤âºÇ¶á¤Î¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢AÂåÉ½¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¡¼¤È¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¹Ô»È²ÄÇ½¤Ê1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÄ¹´ü¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ç¤Î¸ò¾ÄÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£