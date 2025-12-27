Amazonは、セール「Amazon 初売り」を2026年1月3日9時から1月7日23時59分までの5日間にわたって開催する。

「Amazon 初売り」は、毎年恒例の年始のお得なセール。今回の「Amazon 初売り」では、「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマとして、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの商品がお買い得価格で提供される。他にも、数百種類ものバラエティに富んだ「福袋」の発売や、新たな一年のスタートを彩る大型家電・家具やプレミアムファッションブランドのセールも実施される。

「Amazon 初売り」での買い物をよりお得に楽しめるよう、Amazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスもある「Amazonスタンプラリー」（諸条件あり）や、高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」などのキャンペーンも多数用意されている。

事前にセール商品の一部を公開する「ちょっと見せます」のページも開設

「Amazon 初売り」の目玉商品を先取りして紹介するページ「ちょっと見せます」では、お買い得商品の一部を12月27日12時より事前に公開。毎年支持されている商品から新商品まで幅広く紹介する。

□「ちょっと見せます」のページ

新しい一年をお得な「福袋」でスタート

Amazonでは、季節に合わせたさまざまな商品をお求めやすい価格で提供する「福袋」を2026年1月3日9時より発売する。

Amazon.co.jp限定の「福袋」をはじめ、ファッション、コスメ、美容家電、スポーツ用品、贅沢なグルメなど、数百種類ものバラエティに富んだ「福袋」が登場。購入前に中身が分かる「福袋」と中身が分からない「福袋」の2種類が用意される。

「大型家電・家具セール」と「プレミアムブランドセール」開催

2026年を新たな装いで迎えたいというユーザーのニーズに応えるため、大型家電・家具とプレミアムファッションブランドから選りすぐりの商品を幅広く取り揃え、お得な価格で提供するセールも開催。Amazonでは、Amazon.co.jpで取り扱う冷蔵庫、洗濯機、テレビ、一部の家具における対象商品の購入時に、組み立て・設置・家電リサイクル回収などのアフターサポートも提供している。

また、Amazon Fashionにおいては、商品到着後30日以内であれば商品の返品と商品代金の返金が可能で、国内返送料はAmazonが負担する（※）。

※条件あり、一部出品者・衛生用品などは対象外

「Amazon 初売り」での買い物をさらに楽しめる「Amazonスタンプラリー」

「Amazon 初売り」にてキャンペーン「Amazonスタンプラリー」が開催される。エントリー期間は12月27日12時から2026年1月10日23時59分まで。

「Amazonスタンプラリー」では、エントリーのうえ、Prime Videoを視聴する、マンガのシリーズ購読する（デジタル版のマンガのみ対象）、商品を購入するなどをはじめとするアクションを完了し、スタンプを集めると、Amazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスもある大抽選会に自動的に応募できる。

※当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限等は、Amazon.co.jp上の細則をご確認ください。お客様によって対象スタンプが異なる場合があります。

高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」も開催

最新家電やファッション、毎日の暮らしに欠かせない日用品など幅広いカテゴリーから、高ポイントが付与される商品を厳選し提供する「ポイントDEAL祭り」が開催される。期間中に商品が入れ替わり、特設ページでは随時チェックできる。

開催期間：2026年1月3日9時～1月7日23時59分

※上記はすべて2025年12月23日時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。