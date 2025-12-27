お母さんからはぐれてしまい、ひとり茂みの中で鳴いているところを保護された生後２週間の子猫。先住猫の優しさに包まれながら懸命にミルクを飲む姿が「尊すぎる」と反響を呼んでいます。映像は記事執筆時点で2.5万回を超えて再生され、「健気でかわいい」「がに股のよちよち歩きがたまらん」「ガン見してるむぎくんｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：生後２週間の子ネコを保護→ミルクをあげていると、先住猫が…まるで親のような『素敵な行動』】

新入り子猫を見守る優しい眼差し…

YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、保護された子猫がミルクを飲む姿です。お母さんのことを思い出しているのか、小さな手をグーパーさせながら必死にミルクを飲んでいます。そんな子猫のすぐそばで見守っているのは、先住猫の「むぎ」くん。「ちゃんとミルクが飲めるかな？」と親猫のような眼差しで、飲んでいる姿を見守っていたそう。

保護した子猫は、近くにいるむぎくんのことは一切気にすることなく、真剣な表情でミルクを飲んでいたといいます。そんな子猫の見事な飲みっぷりを見て、むぎくんは自分の役目がないと理解したようで、その場から離れていきました。

新しい世界に興味津々！

その後、少しずつ保護主様宅に慣れてきた子猫は、興味津々に部屋の中をウロウロ。自分の目の中に飛び込んでくるすべての光景が新鮮に映っているのかもしれません。

保護した子猫のあとを追っていると、その可愛らしい姿に思わず笑みがこぼれてしまいます。よちよちと歩く姿から、がに股の後ろ足。ピンと立った可愛らしい尻尾やプリプリしているおしりなど、すべてが可愛すぎるミケ子猫ちゃん。

保護主様が保護できていなかったら、最悪な状況もありえました。この小さくてかわいい命を繋ぐために、一報をくださった方に本当に感謝でいっぱいになりますね。

先輩猫たちとの対面

そんな保護主さま宅は「保護猫シェルター」なので、保護した子猫だけでなく先住猫もいます。その中の１匹、トラ柄猫の「うに」くん。新入りの子猫を見つけると、簡単な挨拶をして去ってしまいました。うにくんはあまり子猫に興味がなかったのだとか。

他には、先ほどはミルクを飲む姿を見守るほど、優しさに溢れていたむぎくんですが、初対面では「だれですか？」と思っているような、よそよそしい雰囲気だったそう。

投稿には「むぎくんが子猫に好かれるのは、こういうところ」「ミケちゃんとむぎくんを見てると心がほっこりします」「一人でリビング歩いて可愛すぎる」「子猫の成長はあっという間だね」「むぎくんは本当にやさしい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル」には、ほかにもミケ子猫さんの保護された当初の様子や、先輩保護猫さんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。