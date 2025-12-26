この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者でも効果抜群】7秒スクワットで、全身の70%を占める脚・お尻の筋肉を鍛えれば全身が変わる！」と題した動画を公開しました。動画では、ゆっくりとした動作で下半身に高い負荷をかける「7秒スクワット」を紹介。血糖値を下げ、成長ホルモンを促すことでアンチエイジング効果も期待できると解説しています。

のが氏が紹介する「7秒スクワット」は、5秒かけてゆっくりと腰を下ろし、最も低い位置で2秒間キープ、その後素早く立ち上がるというトレーニングです。のが氏は、正しいフォームのポイントとして、足を肩幅より広く開き、つま先を少し外側に向けること、手はまっすぐ前に伸ばし、背筋を伸ばしたままお尻を後ろに引くようにしゃがむことを挙げています。動画では、この動作を10回3セット行います。

動画の中では、下半身の筋肉が体全体の約60%から70%を占めることに触れ、スクワットで下半身を鍛えることが代謝アップにつながると説明。また、ゆっくりとした動作は姿勢の制御やバランス感覚を養い、脳や神経系にも刺激を与えるため、転倒予防や運動神経の維持にも効果的で、高齢者にもおすすめだとしています。

今回紹介されたトレーニングは、初心者でも自分のペースで始めやすい内容です。のが氏は、まずは1セットから始め、慣れてきたら3セットを週3回行うことを目安として推奨しています。日々の運動習慣に「7秒スクワット」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

7秒スクワットのやり方と効果
00:24

【1セット目】トレーニング開始
01:54

休憩＆解説：下半身トレーニングの重要性
04:23

【3セット目】ラストスパート

