仏大ヒット『サムシング・エクストラ！』ゆかいな本編映像＆「『彼らと一緒にいたい』と思える映画が作りたかった」監督コメント到着
アルテュスが監督・脚本・主演を務めるフランス映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』より、ゆかいなお買い物シーンを切り取った本編映像と、本作への真剣な思いを語る監督コメントが到着した。
【動画】仲間たちの自然体の姿が人生を謳歌するヒントをくれる『サムシング・エクストラ！』本編映像
本作は、障がい者施設のサマーキャンプに紛れ込んだ宝石泥棒の親子が、特別な夏を過ごしていくうちに本当の宝物に気づくハートウォーミングムービー。フランスで2024年年間興行収入ランキングNo.1、1080万人動員（フランス国民の7人に1人）、公開から7週連続No.1、公開初日の動員数では『最強のふたり』を大きく上回りフランス映画史上歴代2位のの記録を打ち立てた。
物語は、フランスのとある宝石店から始まる。父親とともに宝石泥棒に入ったパウロは、乗ってきた車がレッカー移動されてしまったことで警察から逃げる術を失い、路上で立ち往生。そんなとき、毎年恒例のサマーキャンプに向け出発しようとしていた障がい者施設の職員が、パウロたちを見つける。「あなた、シルヴァン？」その日から施設に加わる予定だった新たな入所者シルヴァンとその介助者に間違われたパウロと父親は、意を決してサマーキャンプに紛れ込み、警察の追手から逃れることに…。いま、とびっきり“ゆかいな逃避行”が始まる。
監督・脚本を務め、劇中では障がい者に間違われサマーキャンプに身を隠すことになる“やさしい泥棒”のパウロを演じたのは、フランスで人気のコメディアン・俳優・作家であるアルテュス。共演は、ベテラン俳優のクロヴィス・コルニアックとアリス・ベライディ。サマーキャンプに参加する仲間たちを演じたのは、オーディションを通じて選ばれた、実際に障がいのある11人のアマチュア俳優たち。脚本は彼らに当て書きされ、11人の自然で生き生きとした演技が、作品全体にあたたかな雰囲気をもたらしている。
解禁となった本編映像には、フランス出身のラッパー・Yannsの、若者の間で一大ブームを巻き起こした楽曲「Clic clic pan pan」を口ずさみながら、周囲の視線を気にせずスーパーで買い物を楽しむ障がい者施設の一同と、そこに紛れ込んだ宝石泥棒のパウロ。美しく陳列された新鮮なチーズに釘付けになったり、フルーツの香りを楽しんだりとスーパーを存分に味わい尽くす。そんな彼らに対し、行動を注意する男性が現れるが―。ありのままに人生を満喫する彼らの姿にすがすがしさを感じるゆかいなシーンとなっている。
常識にとらわれない自由な行動にときに戸惑う瞬間があるかもしないが、それでも飾らないありのままの彼らの魅力を伝えられる映画を作りたい、とメガホンを取ったアルテュス。「子どものころから、知的障がいのある人たちの持つファンタジーや、独特の視点にとても惹かれていました。彼らは必ず自分を違う世界に連れて行ってくれるし、それがすごく心地いいんです。彼らと接していると僕たちはあまりにもいろんなことに縛られていると気付きます。私は【健常者の映画】の中に、時々障がいのある人がちらっと映って【存在を思い出させる】ような作品にはしたくありませんでした。彼らこそが中心であり、この作品は群像劇。だから彼らが映らないシーンは1つもないんです。私は、素敵なコメディ、そして観る人がみんな『彼らと一緒にいたい』と思える映画が作りたかったんです」と明かす。
そして「彼らの、感情をフィルターを通さずに表現するところに惹かれているんです。僕たちにとって、『愛してる』や『ありがとう』、時には『クソったれ』みたいな良いことも悪いことも素直に言葉にするのは難しい。でも、本当に必要なのはそういうことだと思うんです。彼らはそれを自然にできるんです」と、真っすぐで飾らない言葉と振る舞いに新たな発見があることを伝えている。
また、本作と、主に知的障害のある作家のアートを用いたプロダクトやプロジェクトを手掛けるアートライフスタイルブランド「ヘラルボニー／HERALBONY」がコラボしたオリジナルクリアブックマーカーが、入場者特典として12月26日より全国の劇場にて入場者特典として配布されることも決まった（数量限定）。
映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』は、12月26日より全国公開。
