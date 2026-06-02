「暴露ネタ」が激減するかもしれない５月５日にＡＢＥＭＡで放送された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』に出演した中山功太（45）。彼の「先輩に10年間いじめられた」という発言が、大きな波紋を呼んだ。「名前は伏せられていましたが、同時期に『パンサー』の尾形貴弘（49）が人気ユーチューバー・カノックスターのＹｏｕＴｕｂｅ動画に出演。過去に暴力を受けて大嫌いだという先輩のエピソードを明かしたことで、″同一人物