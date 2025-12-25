明日の為替相場見通し＝欧米休場で取引閑散 明日の為替相場見通し＝欧米休場で取引閑散

今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２５日の欧米市場がクリスマス休場となり、市場参加者が減少することから取引は閑散となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円５０銭～１５６円１０銭。



今週に入ってからのドル円相場は日本の通貨当局による介入警戒感から円高・ドル安方向に振れたが、前週末の日銀金融決定会合前の水準に戻ったことで円買い・ドル売りの動きは一服しそう。日銀の植田和男総裁は２５日の講演で「賃金上昇を伴う形での２％の物価安定目標の実現が着実に近づいている」などと述べたが、前週末の記者会見の内容とほぼ変わらないことから材料視されにくいだろう。ただ、２３日に公表された７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が高い伸びとなり、２４日公表の前週分の米新規失業保険申請件数が減少したことで、米国の景気や労働市場の底堅さが意識されるようだとドルが買われる可能性がある。



出所：MINKABU PRESS