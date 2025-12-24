アニメ『スティール・ボール・ラン　ジョジョの奇妙な冒険』PV第1弾公開！新キャストに水中雅章、松田健一郎が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のPV第1弾が公開された。今回のPV第1弾にて初登場のサンドマン＆ポコロコもセリフと共に、キャラクタービジュアルと担当キャストも発表された。

あわせて2026年3月19日 1st STAGE（全1話、特別編成47分）がNetflixにて世界独占先行配信されることも発表された。

さらに特設サイトにて、2026年1月1日からお正月企画として午年（うまどし）ジョジョ占いが開始。参加者には『SBR』登場人物のスマートフォン用壁紙（全9種類）をランダム配布で1枚プレゼントされる。※URLなどは記事下記に記載。

◆サンドマン CV：水中雅章

キャラクター解説：部族の土地を取り戻すため、賞金を狙って「スティール・ボール・ラン」に参加する青年。馬に乗らず、自らの脚力のみでレースに挑む異色の走者。

◆ポコロコ CV：松田健一郎

キャラクター解説：占い師にレース期間中は50億人に1人の幸運と告げられたことから、賞金狙いで「スティール・ボール・ラン」に参加する農夫。能天気な性格ながら、驚異的な幸運で次々とトラブルを回避する。騎乗馬はヘイ ! ヤア ! 。

●ジャンプチャンネル登録者数200万人記念！週刊少年ジャンプ アニメ祭り開催中

『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ 第7部 「スティール・ボール・ラン」のアニメ化決定を記念してジャンプチャンネルにて原作漫画第1部〜第6部のアニメが配信中だ。配信URLなどは記事下記に掲載。

●TVerにて『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズの無料配信がスタート

2025年9月23日（火）12：00〜2026年3月14日（土）11：59まで。

5th Season：ストーンオーシャンまでの全190話を順次配信予定。

●配信スケジュール

3rd Season：ダイヤモンドは砕けない（全39話）：

2025/11/27 12:00〜（1〜5話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

4th Season：黄金の風（全39話）：

2026/1/1 12:00〜（1〜5話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

5th Season：ストーンオーシャン（全38話）：

2026/2/5 12:00〜（1〜4話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

※アーカイブは各話7日間

※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性があります。

●エピソード総選挙セレクション放送中

2025年4月12日（土）開催のイベントJOJODAY STAGEにて発表された『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズのエピソード総選挙セレクション。全190話の中から選ばれた各シリーズの人気エピソードをTOKYO MX、BS11にて放送中。

【再放送概要】

『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ エピソード総選挙セレクション放送

【放送情報】

TOKYO MX ／ BS11 毎週金曜日24:30より

●作品情報

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

【放送情報】

2026年3月19日 Netflixにて世界独占先行配信

【あらすじ】

1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、 半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。

【CAST】

ジョニィ・ジョースター：坂田将吾

ジャイロ・ツェペリ：阿座上洋平

ディエゴ・ブランドー：石川界人

ルーシー・スティール：高橋李依

スティーブン・スティール：三宅健太

サンドマン：水中雅章

ポコロコ：松田健一郎

【STAFF】

原作：荒木飛呂彦

監督：木村泰大、郄橋秀弥

シリーズディレクター：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン・総作画監督：津曲大介

サブキャラクターデザイン：木下由衣、Grand Guerrilla、ムラオミノル、ちい

音楽：菅野祐悟

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：david production

（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

関連リンク

『ジョジョの奇妙な冒険』公式ポータルサイト

https://jojo-portal.com

『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ティザーサイト

https://jojo-portal-anime.com/sbr/

週刊少年ジャンプ アニメ祭り

https://www.youtube.com/c/jumpchannel

午年（うまどし）ジョジョ占い

https://jojo-portal-anime.com/uranai2026/