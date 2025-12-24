K-55XR50

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡BRAVIA 5

K-55XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

2°Ì¡¡BRAVIA 7

K-55XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

3°Ì¡¡REGZA

43Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë

4°Ì¡¡AQUOS 4K

4T-C50GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

5°Ì¡¡BRAVIA 7

K-65XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

6°Ì¡¡BRAVIA 5

K-65XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

7°Ì¡¡REGZA

50Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë

8°Ì¡¡AQUOS XLED

4T-C50HP2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

9°Ì¡¡AQUOS 4K

4T-C43GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

10°Ì¡¡43P7K

43P7K¡ÊTCL Corporation¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£