BRAVIA 5¡ÖK-55XR50¡×Ï¢Â³¼ó°Ì¡ª¡¡4K¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/24
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡BRAVIA 5
K-55XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
2°Ì¡¡BRAVIA 7
K-55XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
3°Ì¡¡REGZA
43Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë
4°Ì¡¡AQUOS 4K
4T-C50GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
5°Ì¡¡BRAVIA 7
K-65XR70¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
6°Ì¡¡BRAVIA 5
K-65XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
7°Ì¡¡REGZA
50Z670R¡ÊTVS REGZA¡Ë
8°Ì¡¡AQUOS XLED
4T-C50HP2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
9°Ì¡¡AQUOS 4K
4T-C43GL1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
10°Ì¡¡43P7K
43P7K¡ÊTCL Corporation¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
