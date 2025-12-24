¡ÔÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤é1Ç¯¡ÕÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ëí¸µ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ä¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ò¤¢¤ê¤·Æü¤Î»×¤¤½Ð¡Ó
¡¡µýÇ¯54¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ1Ç¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥Õ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈþÊæ¤ÎÅò¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»£¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é
¡¡Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¤Ï12·î6ÆüÌë7»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ýÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡Ù¤È¶¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¡Ö¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð¡×¤¬Ìë¶õ¤ËÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤òÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎËå¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Ç¦¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤âSNS¤ËÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ëº£¤âÀ¸¤¤ëÈþÊæ¤µ¤ó¡£¤À¤¬¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¨¡°ì¼þ´÷¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÏÈà½÷¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼ÒÄ¹¡¦»³ÃæÂ§ÃË»á¡Ê81¡Ë¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÆü¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¡ÈÈþÊæ¥Õ¥¡¥ó¡É¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡Ö½©ÍÕ¸¶¥é¥ó¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿»³Ãæ»á¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¿Ëö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈþÊæ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«9»þÈ¾¡¢»³Ãæ»á¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à¤ÎÂè°ìÊó¤òÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤À54ºÐ¤ÎÈþÊæ¤¬»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ
¡Ö¤Þ¤À54ºÐ¤ÎÈþÊæ¤¬»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤Ä¤¤¾éÃÌ¤À¤í¡×
¡¡ºÇ½é¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÅÅÏÃ¤Î¼ç¤Ï¡ÖÈþÊæ¤¬»à¤ó¤À¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¹ð¤²¤ë¡£
¡¡»³Ãæ»á¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤êÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÈÃæ»³ÈþÊæ¤Î»à¡É¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ¯¤«¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸á¸å3»þ¡£·ÈÂÓ¤ò³«¤¯¤ÈÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£ÃÎ¿Í¤Î¿©»ö²ñ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤»³Ãæ»á¤Î¥¬¥é¥±¡¼¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¤È¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÄÌÌë¤ÎÌë¡£´½¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¿²´é¤ò¸«¤»¤Æ²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡£¿²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¡£Áá¤¯µ¯¤¤í¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÈþÊæ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¤Î¸å¡¢ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿Ëå¤ÎÇ¦¤µ¤ó¤¬°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»³Ãæ¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤ò»Ð¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Ì¤¨¤ëÇ¦¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¡¢»³Ãæ»á¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë´éÎ©¤Á
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿12·î9Æü¡£
¡¡è¸Èû¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¡¢¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÎÞ¤¬Î®¤ìÀ¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£»³Ãæ»á¤ÎØÖÓ¤¬Åìµþ¡¦¶Í¥öÃ«ºØ¾ì¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢40Ç¯¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯·î¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»á¤¬½é¤á¤ÆÈþÊæ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯6·î¤Î¤³¤È¡£Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þÃæ1¤À¤Ã¤¿ÈþÊæ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀõ¹õ¤¯¡¢Ç´é¤ÇÌÜÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë´éÎ©¤Á¤ò¸«¤Æ¡È¤³¤Î»Ò¤ÏÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤ë¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³Ãæ»á¤Ï¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÉô²¼¤Ë¾ù¤ë¤È¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù¤òÀßÎ©¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤é¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¡¢¤È¼þ¤ê¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÊæ¤¬Çä¤ì¤Æ¤«¤é¡ÈºÇ½é¤«¤éÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÃ¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£¿®¤¸¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤±¤À¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬»³Ãæ»á¤ÎÃæ¤Ëº£¤â¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤âÏ¢ÀïÏ¢ÇÔ¡£2Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡È¤¤¤¤ÁÇºà¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡É¤È¤ª°¦ÁÛ¤ò¸À¤ï¤ì¤Æµ¢¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¤êÆ»¤Ë¡È¤â¤¦¾¯¤·¤À¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡É¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÈþÊæ¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÀÈëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤·¤«¤·¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ï¤ä¤¬¤Æ²Ð¤Î¼Ö¤Ë¡£¥¸¥êÉÏ¤ÎÃæ¡¢
¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»³Ãæ»á¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Î¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÎÊì¡¦¥ä¥¤¤µ¤ó¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤òÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¼êºî¤ê¤ÎÅÄ¼ËÎÁÍý¤ÈÈà½÷¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢Êì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¤»Ò¤À¤è¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤¤¤¤¤Í¡£Â§ÃË¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡£ÅÁÀâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù(TBS·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¿¹¤Î¤É¤«Ìò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢À¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤Ãæ¹âÀ¸¤Î·«¤ê¹¤²¤ë¥¨¥Ã¥Á¤ÊÁûÆ°¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥É¥é¥Þ¡£±éµ»·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é±é½ÐÉô¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢
¡ÖÈà½÷¤Ç¤¤¤¯¤è¡£ÌÜÎÏ¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ°¤ÉôÍ´»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÈ´Å§¡£
¡¡¤³¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«»ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç»ëÄ°Î¨13¡¦8¡ó¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡£
¡¡Âè7ÏÃ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½éÂÎ¸³¡×¤Ç»ëÄ°Î¨¤ò20¡óÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤ÈºÇ½ªÏÃ¡ÖÁö¤ì¥Ý¥³¥Á¥ó¡×¤Ç¤ÏÁ´ÏÃºÇ¹â»ëÄ°Î¨26¡¦2¡ó¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÅö½é¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤ÎÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¡È¤Î¤É¤«¤À!¡É¤È¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»öÌ³½ê¤ÎÅÅÏÃ¤Ï24»þ´ÖÌÄ¤ê¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë²á·ã¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»£±Æ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ÈþÊæ¤ÏÅÜÌÄ¤é¤ìµã¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡È¤ª¤Þ¤¨¤Î¤È¤³¤í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈþÊæ¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¤¿¤À¿ÍÃÎ¤ì¤ºµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤À14ºÐ¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¸¤é¤·¤¤¡£
¡¡¼¡¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤´Ë«Èþ¤È¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ò·ó¤Í¤Æ1985Ç¯4·î¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¡£¤·¤«¤âÆ´¤ì¤Î¥Ï¥ï¥¤¤È¤Ê¤ë¤ÈÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÅÏÊÕÃ£À¸¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ïº£¤Î»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£ËÍ¤Ïºî¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬·ù¤¤¡£ºî¤ê¹þ¤á¤Ðºî¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÈà½÷¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½»æ¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤à¡£º£¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢»£¤é¤ì¤ëÂ¦¤â¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¡£¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥«¥á¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»£±Æ¤ÎºÇ½ªÆü¡£ÅÏÊÕ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È»£¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»³Ãæ»á¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤«¼Ì¿¿½¸¤Ï20ËüÉô¶á¤¯Çä¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£º£¤ÏÀäÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ªÊõ¼Ì¿¿½¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿ÂçÌäÂê
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡¢ºî»ì¡¦¾¾ËÜÎ´»á¡¢ºî¶Ê¡¦ÅûÈþµþÊ¿»á¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡ØC¡Ù¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶ÊÃÂÀ¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö½é¤¢¤ëÂçÊªºî¶Ê²È¤Ë¶Êºî¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò²¿ÅÙÄ°¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¡£ÈþÊæ¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¤â¡È¤¦¡¼¤ó¡É¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤«¤±¹ç¤Ã¤Æºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØC¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»³Ãæ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅûÈþµþÊ¿»á¤Ë¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¿·¤·¤¤¶Ê¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤·Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ÎÉ±¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØC¡Ù¤Ï¡¢1985Ç¯7·î18Æü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡Öº£½µ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ÎÍâ½µ¤«¤é9½µÏ¢Â³¤·¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£»³Ãæ»á¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¥º¥Ð¥ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤â»³Ãæ»á¤ÏÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØËèÅÙ¡Á¡Ù¤ä¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¤È¡¢ÈþÊæ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉÔÎÉ¾¯½÷Ìò¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÉÔÎÉ¾¯½÷¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀ½ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¹ç¤¤ÈþÊæ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Î»÷¹ç¤¦¥Þ¥É¥ó¥ÊÌò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡ÈÉÔÎÉ¾¯½÷¡É¤È¤Î·èÊÌ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ14²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£±Ç²è½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ËÜÅÄÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤òÇË¤Ã¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
½Ë²ì²ñ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï½Ë²ì²ñ¤ò30Ê¬¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¿´µö¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ä¡¢¸¶½É¤Î»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö½Ë¾¡²ñ¤È¿·Ç¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÈþÊæ¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¡ÈËÜ¿Í¤¬Ä«¤«¤éË»¤·¤¯¤ÆÈè¤ì¤¿¡£Ì²¤¤¡É¤ÈÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ½Ë²ì²ñ¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÈþÊæ¥³¡¼¥ë¡É¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ëÈþÊæ¤Î¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤òº£¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤òÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¡É¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢º£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é½©ÍÕ¸¶¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ØÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¡Ù¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¤òºÅ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÎò40Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ°ì¸·¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï3Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤é20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤ó¤ÊÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¤È¡ÈÈþÊæ¤µ¤ó°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢2010Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ²ñ¤Ç¡ÖÈþÊæ¤ÎÅò¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡Ö1Ç¯Á°¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ²È¤Þ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ï·ëº§¼°¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎ®¤·¤¿¡ØYou're My Only Shinin' Star¡Ù¤À¤È¤½¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ì´Ëí¤ËÎ©¤Ã¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¾å°´¤µ¤ì¤¿»³Ãæ»á¤Î½ñÀÒ¡ØÃæ»³ÈþÊæ¡ÖC¡×¤«¤é¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÏÃ¤â¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¡¢
¡Ö²¿¤«±£¤ì¤¿¡¢ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢Ãµ¤·¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ì´Ëí¤ËÎ©¤Á¡¢
¡Ö²È¤ÎÅÅÏÃ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¡×
¡¡¤È¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÈþÊæ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¤â¤Î¡£ÅÅÏÃ¤Î²¼¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È1985Ç¯¡¢ÈþÊæ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ñ¤¤¤¿¼êÄ¢¤¬¡¢1ºý¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤âÈþÊæ¤µ¤ó¤«¤é¤Î½ÐÈÇµÇ°¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Åç ±¦¶á