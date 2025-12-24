±à»ù£·¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢¸µÊÝ°é»Î¤ËÄ¨Ìò£±£³Ç¯È½·è¡ÄÅìµþÃÏºÛ¡ÖÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×
¡¡ÊÝ°é½ê¤ËÄÌ¤¦±à»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÊÝ°é»Î¤ÎÃË¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò£±£³Ç¯¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò£±£µÇ¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄÀé¹á»ÒºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÊÝ°é»Î¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¡¢·º»öÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£È½·è¤Ï£²£³ÆüÉÕ¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¡Á£²£´Ç¯£¸·î¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÊÝ°é½êÆâ¤Ç¡¢Åö»þ£³¡Á£¶ºÐ¤Î±à»ù£·¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·×£¸·ï¤ÎÀÅªË½¹Ô¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ»ùÆ¸¤ò¼é¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö»ùÆ¸¤é¤¬ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÄ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤Ë¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»ùÆ¸¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ùÆ¸¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹·üÇ°¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¤¬ÊÝ°é½êÆâ¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤âÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÄ¹´ü´Ö¡¢¶ºÀµ»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢È½·è¤Ï¡¢µ¯ÁÊ»ö¼Â¤Î¤¦¤Á±à»ù£±¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤È¤·¤¿¡£