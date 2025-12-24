FC東京がBLACKPINKとコラボ

FC東京は12月22日、韓国の4人組ガールズグループのBLACKPINKとのコラボグッズを発売することを発表した。

今回のグッズは、2026年1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念したコラボレーショングッズとなっており、1月8日に発売される。

クラブのHPで紹介された商品には胸に「FC TOKYO」という文字と左胸にFC東京のエンブレム、右胸にBLACKPINKのハートのロゴ、背中にFC東京のロゴ入りで「2026」の背番号とBLACKPINKのネームが入ったブラックとピンクのコンフィットTシャツをはじめ、ロゴフーディー、ジャガードタオルマフラー、ボールチェーン型キーホルダーがある。

このグッズは、世界中で人気のBLACKPINKと東京を拠点とするFC東京、プロ野球の読売ジャイアンツ、B.LEAGUEのサンロッカーズ渋谷の3クラブがコラボレーションしたもので、BLACKPINKの象徴的なデザインやファッションにインスパイアされたラインナップになっているという。クラブは「試合観戦はもちろん、普段使いでも性別や年代を問わず多くの方に楽しんでいただけますので、この機会にぜひお買い求めください」と、コメントを発表している。

ファンからは「JリーグのクラブとK-POPグループのコラボグッズなんて想像したこともなかった」「ほんまにどういうこと？」「信じられません」「凄い時代になったな」「とんでもねぇコラボだ」「すごい所とのコラボすぎて現実なのか分からない」「唐突に過去最大級のコラボがきたぞ」といった驚きの声や「コラボありがとうございます」「女性ファンはこのユニ欲しがるかもしれない」「ライト層を引き込むにはいい施策だよね、こういうの」「子供とか着たらめっちゃ可愛い気がする」「息子から唐突に『買ってくれ』とLINEが来た」「これ可愛い！ほしい！」と、新規ファンの開拓につながることを予感させる投稿が見られている。（FOOTBALL ZONE編集部）