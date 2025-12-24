Ä¶¹ë²Ú¡ª3ÈÖ¡¦Â¼¾å¡¢4ÈÖ¡¦À¿Ìé¡¢5ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡Ä»ø½é¤Î¡ÈMLB¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡É¼Â¸½¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÂçÃ«¤¬´û¤ËSNS¤ÇWBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»³ËÜ¤Î½Ð¾ì¤âÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æ¤â½Ð¾ì¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ì¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤Î¿ûÌî¤âºÇ½ª¸õÊä¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Î»øÅê¼ê¿Ø·ÁÀ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë²¬ËÜ¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É·³¤Ïº£µ¨Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï½Ð¾ìÉÔ²Ä¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£