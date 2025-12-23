5年前、生後5ヶ月までお店で過ごしていた柴犬さん。家族全員でお迎えを決意、大切に大切に育てた結果…。当時と現在の様子を捉えた光景は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：5年前、生後5ヶ月までお店で過ごした犬を飼った結果→現在の様子】

5年前、生後5ヶ月までお店で過ごした犬をお迎え

Xアカウント『@pipipinopi14』に投稿されたのは、柴犬「タロウ」くんのお姿。タロウくんが家族と出会ったのは約5年前、場所はとあるペットショップだったといいます。

すでに生後5ヶ月を迎えていたというタロウくん。段ボールに入ることもできない程に大きく成長していたものの、お散歩をしたことがなく外を歩くことができず、家族で順番に抱っこしながら自宅まで帰ったのも今となっては良き思い出なのだと飼い主さんは語ります。

5年後→現在の様子に感動の声も

その日から約5年、今となってはお散歩はもちろんのこと、お散歩前の拒否柴も、お散歩中の拒否柴もバッチリとこなしてみせるのだそう。

家族との運命の出会い、現在の幸せそうなタロウくんの様子は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「素敵な家族に巡り会えてよかった」「ご家族に会うのを待ってたんだね」「うちの子記念日おめでとうございます」「優しい飼い主さんに会えてよかった」など多くのコメントが寄せられています。

拒否柴をするお姿が可愛すぎると反響

ご家族と出会い、お迎えされてから5年が経過。その日はまだ自力でお外を歩くこともできなかったタロウくんですが、今ではすっかり『柴犬』としての魅力と気質を発揮しているのだそう。

お散歩前には30分にも渡り『行きません』『動きません』『お布団からは出ません』と拒否柴モードを発動、駄々っ子を極めしお姿を見せてくれることもあるのだといいます。

かと思えば、お散歩に出た先では『歩きません』『動きません』『まだ帰りません』と、2時間半に渡って遅延行為を行う等、柴犬らしく愛らしいワガママっぷりは日々多くの人々に癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pipipinopi14」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。