Ãæ¹ñ¤Ç£±·î£±Æü¤«¤éÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¾ðÊó¤â¶Ø»ß¡¡£±£°Æü°Ê¾å¤Î¹´Î±¤â
¡¡Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¤«¤é¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¾ðÊó¤µ¤¨¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£±£°Æü°Ê¾å¤Î¹´Î±¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦À±ÅçÆüÊó¤¬£²£²Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Çà¥Î¥êá¤Ç²ó¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¿·¤¿¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¡×¤¬£±·î£±Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢ÅÅÏÃ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄÌ¿®¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ãË¡¤ÈÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£±£°Æü°Ê¾å£±£µÆü°Ê²¼¤Î¹´Î±¡¢¤µ¤é¤Ë£µ£°£°£°¸µ¡ÊÌó£±£±Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ë¡¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¤ä¾ðÊó¤ËÌ¤À®Ç¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤²Ã½Å½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¾ðÊó³È»¶¹Ô°Ù¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢£±ÂÐ£±¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¸ø³«¶¦Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»äÅªÁ÷¿®¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢³È»¶¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¸ø°ÂÅö¶É¤¬¹ÔÀ¯½èÈ³¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡´ØÏ¢¤¹¤ë»ÊË¡²ò¼á¤Ç¤Ï¡¢·º»öÎ©·ï¤Î´ð½à¤â¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ç¤Ë¤ï¤¤¤»¤ÄÅÅ»Ò¾ðÊó¤Î³È»¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÀßÎ©¤·¡¢¹½À®°÷¤¬£³£°¿Í°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÎ©¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¡¦¼çÍ×¤Ê³È»¶¼Ô¤¬¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÊªÈÒÉÛºá¡×¤ÇÍºá¤È¤µ¤ì¡¢½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨±ÄÍøÌÜÅª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×´ÉÍý¼Ô¤¬´ÉÍý¤òÂÕ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¾ðÊó¤Î³È»¶¤òÌÛÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖË¡¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£