「チンピラ維新」。最初にこの見出しを見たとき、さすがに言い過ぎだろうと思った。だが、ニュースが次々に出てくるとなんだか慣れ始めた。

【画像】カメラの前で手を合わせる藤田共同代表（中央）と維新執行部の面々

最近のタブロイド紙（日刊ゲンダイ）は日本維新の会のことを、遠慮なく「チンピラ」と呼び始めている。



維新の吉村洋文代表（左）と高市首相 Ⓒ時事通信社

なぜチンピラなのか。

「連立離脱しても知らんで、と言え」。衆院議員の定数削減をめぐり、高市早苗首相と吉村洋文維新代表が党首会談で合意する4日前、維新の遠藤敬国対委員長が党内にそう号令をかけたと、毎日新聞が報じた（12月5日）。

「チンピラ維新」と呼び始めたゲンダイ

このやり方をゲンダイは「連立離脱カードをチラつかせて自民を脅す」と書き、「チンピラ維新」と呼び始めたのである。

ちなみに記事の見出しはこうだ。

『スナック、キャバクラの原資は税金？ チンピラ維新に血税33億円 政党交付金を受け取る資格なし』（12月10日付）。

維新は「身を切る改革」を掲げてきたが、その原資が税金である政党交付金で、赤坂のキャバクラや六本木のショーパブ、大阪市のラウンジに使われていたのではないか、というツッコミである。

さらに直近では、こんな話題も出てきた。

『さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること』（12月18日）。

維新関係者が関わる社団法人が、いわゆる“脱法ビジネス”を展開していた疑いだ。発端は大阪府議会での質問で、しんぶん赤旗日曜版もスクープとして報じた。

一般社団法人に「理事」として名を連ね、わずかな報酬を得て働いている体裁を取る。すると国保をやめ、社会保険に切り替えられ、保険料が大きく下がる。赤旗が入手した資料の表紙には「コスト削減の提案」とあり、「国民健康保険加入者を社会保険適用者に切り替える」と明記されていたという。

これを、維新の議員がやっていた。

《国民の福祉を削ろうとしながら、自らは「国保逃れ」の脱法スキームに手を出すとは、さすがはチンピラ政党である》（日刊ゲンダイ）

今年は映画「国宝」が大ヒットしたが、年末にきて「国保」もブレイクの予感である。自作自演の維新は忙しくなりそうだ。

維新「身内」への公金支出、地方でも続々

維新の政治とカネをめぐる話は、これだけでは終わらない。今度は毎日新聞のスクープである。

『「身を切る改革」どこへ？ 維新「身内」への公金支出、地方でも続々』（12月11日）。

すでに維新の藤田文武共同代表が、自身の公設秘書が経営する会社に公金を支出していたことが明らかになっているが、同様の構図が地方でも次々に見つかったという。

互いに関係する会社に公金を支出し、仲間内で利益を回す。こうしたスキームがあるからこそ、安心して「身を切る改革」と言えるのかもしれない。なるほど、よくできた改革である。

それにしても、維新をめぐる「スクープ」が目立つ。キジも鳴かずば撃たれまい、というが、維新も与党にならなければここまで丹念に調べられなかっただろう。与党になるとはそういうことだ。

藤田共同代表は、気に入らない報道に対して記者の名刺を晒したが、そんなことをしても報道側の追及は止まらない。むしろ犬笛を吹くほど猟犬（メディア）が集まってきてしまう。皮肉である。

では、政治手法はどうか。

しみじみしてしまったのは次の記事だ。

『「5類型」撤廃 2月に与党案 品目・輸出先・歯止め策 焦点」（読売新聞12月16日）』

維新は、輸出の指針緩和に向けてより積極的な姿勢を示している。これに対し、自民党幹部は「自分たちがブレーキ役を務めないといけない」と語った。かつては公明党が「歯止め役」だった。公明が去ったあと、自民が自らブレーキ役を名乗るという構図は、なかなかに倒錯的である。

ここで一度、構図を整理しておこう。高市政権にとって維新は数合わせの存在かもしれないが、維新にとって連立は「責任を取らずに要求を通す」ための舞台装置になっている。このねじれが、強引さと茶番を量産している。

毎日新聞は「改革に値しない茶番劇」と…

読売新聞は社説で「強引さ目立つ維新の振る舞い」と書いた（12月18日）。衆院定数削減をめぐり、1年以内に結論が出なければ45議席を自動的に減らす条項を盛り込んだことなどを問題視した。

毎日新聞社説は、さらに辛辣だ。「改革に値しない茶番劇」（12月17日）。

この「茶番」という言葉には見覚えがある。吉村代表自身が、定数削減法案が進まないことを「茶番劇」と批判していたからだ。毎日新聞は、その言葉をきれいに返したのだ。

《与党が身勝手な「改革」アピールに血道を上げた末、実現しない責任を野党になすりつけようとする。まさに茶番劇である》

さらに、吉村氏に近い維新関係者はこう証言する。

「吉村氏の本丸はそもそも『副首都構想』だ。定数削減に大きな熱量はない」（毎日新聞12月16日）。

副首都構想は連立合意で2026年通常国会までに法案成立を目指すという。それまでは連立離脱もないという見方である。そもそも、政治とカネの問題から急に議員定数削減へ話題をずらしたのは維新だ。一番ずらしたかったのは、どの論点だったのか。最近のスクープを見ていると、答えがチラチラと見えそうだ。

自民ベテランは連立の現状と吉村氏について「国会議員でもない人に振り回されて、連立は長続きしないよ」と語っているという。

もしかしたら、維新は「身を切る」より「身を引く」ほうが、よほど改革になったりして。

（プチ鹿島）