卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が妊娠していることが21日、スポニチ本紙の取材で分かった。関係者によると、お相手は一部で報じられていた年下の知人男性で、すでに婚姻届を提出している。共に再婚となった。元夫で卓球五輪元台湾代表の江宏傑さん（36）との泥沼離婚騒動から約4年。私生活で大きな変化を迎えた。

すでに安定期に入っており、関係者は「年明けにもうれしい報告が聞けそうだ」と見通しを示した。福原さんは江さんとの間に長女（8）と長男（6）がいる。

福原さんといえば、幼少期から「泣き虫愛ちゃん」として話題を呼び、実力面でも卓球界をけん引した。国民的な人気を誇り、2018年に現役引退。プライベートでは16年に江さんと国際結婚し、順風満帆な日々を送っていたが、21年1月に福原さんが台湾から単身帰国。以降、離婚や当時4歳の長男の親権を争う全面バトルに突入した。

福原さんが再婚相手とのデートを報じられたのは同3月。「不倫疑惑」とされた一方、江さんにはモラハラ疑惑が浮上した。その約4カ月後に離婚が成立。福原さんはその後、再婚相手の元妻から慰謝料を求められ提訴されたが、22年11月に訴えは取り下げられた。

2人の子供は共同親権で、江さんの住む台湾で生活することに。しかし23年7月に江さんが都内で会見を開き、福原さんに長男を連れ去られたと主張。東京家裁は福原さんが江さんに長男を引き渡すよう命じる決定を下し、さらに9月に江さん側が福原さんを告訴。福原さんは最後まで抵抗し、昨年3月に和解した。

福原さんは37歳の誕生日を迎えた先日1日、中国のSNS「微博（ウェイボ）」でファンから祝福された。「HAPPY BIRTHDAY」の装飾がなされたピンクの眼鏡の写真を添え、中国語で「お誕生日おめでとう」と自らを祝う投稿をしていた。新たな家族とは穏やかに生活できるのか、行く末が注目される。

【福原さんの結婚後】

▼2016年9月 リオ五輪後に結婚。生活拠点は台湾

▼17年10月 長女誕生

▼18年10月 福原さんが現役引退表明

▼19年4月 長男誕生

▼21年1月 福原さん台湾から単独帰国

▼3月 福原さんに知人男性とデート＆お泊まり疑惑報道

▼4月 江さんが裁判所に離婚請求

▼7月 双方合意で離婚成立

▼22年7月 福原さんが台湾で長男と面会後、一緒に日本へ

▼10月 江さん側が子供引き渡しの保全命令を東京家庭裁判所に申し立て

▼23年7月 東京家裁が福原さんに保全命令。江さん側が強制執行申し立て

▼9月 江さん側が福原さんを刑事告訴

▼12月 東京家裁の決定を不服とした福原さん側の抗告を東京高裁が棄却

▼12月〜24年1月 福原さん側が最高裁に特別抗告

▼3月 会見で和解報告