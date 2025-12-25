ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 第二の人生をスタートさせた福原愛さん、企業社長が無利息で3億円を… 福原愛 ゴシップ 女性自身 第二の人生をスタートさせた福原愛さん、企業社長が無利息で3億円を融資か 2025年12月25日 18時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 再婚と妊娠を告白した福原愛さんについて「女性自身」が伝えた 夫以外にも福原さんを支える人物がいるとスポーツ紙記者 企業の社長が、福原さんに無利息で3億円の融資をしているという 記事を読む おすすめ記事 インフルエンサー宮崎麗果氏 1億5000万脱税か 東京国税局が刑事告発 2025年12月25日 11時30分 イマーシブ・フォート東京、2026年2月28日で営業終了 2025年12月25日 9時46分 【水ダウ 名探偵津田】完結編 奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑 番組自体が「１の世界？」 2025年12月24日 13時47分 運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え” 2025年12月22日 17時0分 大相撲・木瀬部屋で財布を盗まれた力士が盗んだ力士の顔面を殴打、責任取り自主引退 親方は委員から年寄への降格処分 2025年12月25日 13時37分