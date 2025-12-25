福原愛（写真：本誌写真部） 女性自身

第二の人生をスタートさせた福原愛さん、企業社長が無利息で3億円を融資か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 再婚と妊娠を告白した福原愛さんについて「女性自身」が伝えた
  • 夫以外にも福原さんを支える人物がいるとスポーツ紙記者
  • 企業の社長が、福原さんに無利息で3億円の融資をしているという
記事を読む

おすすめ記事

  • 「宮崎麗果」のInstagram
    インフルエンサー宮崎麗果氏　1億5000万脱税か　東京国税局が刑事告発 2025年12月25日 11時30分
  • イマーシブ・フォート東京、2026年2月28日で営業終了
    イマーシブ・フォート東京、2026年2月28日で営業終了 2025年12月25日 9時46分
  • 　ダイアン・津田篤宏
    【水ダウ　名探偵津田】完結編　奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた　スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑　番組自体が「１の世界？」 2025年12月24日 13時47分
  • 運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え”
    運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え” 2025年12月22日 17時0分
  • 大相撲・木瀬部屋で財布を盗まれた力士が盗んだ力士の顔面を殴打、責任取り自主引退　親方は委員から年寄への降格処分
    大相撲・木瀬部屋で財布を盗まれた力士が盗んだ力士の顔面を殴打、責任取り自主引退　親方は委員から年寄への降格処分 2025年12月25日 13時37分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
    2. 2. イマーシブ・フォート営業終了へ
    3. 3. 水ダウエンドロールに不可解な名
    4. 4. AV女優引退発表の直後に妊娠判明
    5. 5. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
    6. 6. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    7. 7. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
    8. 8. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
    9. 9. 漫画家・魚喃キリコさんが死去
    10. 10. 資産1千万 年末年始行かない場所
    1. 11. 看護師が患者の臓器写真を投稿
    2. 12. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
    3. 13. 真木よう子 第2子の出産を報告
    4. 14. 認知症が急激に進む7つの原因
    5. 15. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
    6. 16. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
    7. 17. 名探偵津田 理花と念願のキス
    8. 18. 松岡と城島 大きな賭けに出たか
    9. 19. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
    10. 20. 少女と性行為 学童指導員を処分
    1. 1. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
    2. 2. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
    3. 3. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    4. 4. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
    5. 5. 看護師が患者の臓器写真を投稿
    6. 6. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
    7. 7. 少女と性行為 学童指導員を処分
    8. 8. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
    9. 9. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
    10. 10. 小川晶氏の密会相手→厳しい現実
    1. 11. 殺人です 母子4人「心中」に憤り
    2. 12. 母子死 男性は寝込み襲われたか
    3. 13. 首折られた秀吉像 警察が関与か
    4. 14. 元外交官がNHKなど相手取り提訴
    5. 15. 「3人で性行為」指示役逮捕か
    6. 16. 相席ブロック 各バス会社の対策
    7. 17. 過酷な「納棺師」知られざる現実
    8. 18. ロピアが独禁法違反? 行政処分に
    9. 19. オイシックス社長のパワハラ告発
    10. 20. 男性遺体 生存を装うメッセージ?
    1. 1. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
    2. 2. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
    3. 3. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
    4. 4. 参政党 元自民党議員2人が入党
    5. 5. 辻希美利用のサウナにドアノブ
    6. 6. 個室サウナ業界 キャンセル続出
    7. 7. 母子死 男性遺体発見で謎深まる
    8. 8. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
    9. 9. 赤字国債 特例法延長を政府検討
    10. 10. 車椅子男性「女性30人」同時進行
    1. 11. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    2. 12. 何が便利？「温度調節ケトル」
    3. 13. 「ひとりじめシート」の評判上々
    4. 14. 農水省「おこめ券」説明会のトンデモ全容 所管外の問い合わせに官僚疲弊、鈴木農相は逃げの一手
    5. 15. 田久保氏に忌避感 署名まで始動
    6. 16. 金価格が初の2万5000円超え
    7. 17. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
    8. 18. 2026年から「病人増税」が始まる…高額療養費「新見直し案」では現役世代が負担増の憂き目に
    9. 19. 石破氏が「石破おろし」に本音
    10. 20. セクハラ客 弁護士に絡んだ末路
    1. 1. 正恩氏父娘様子に「おぞましい」
    2. 2. 義母と婿 常軌を逸した不貞行為
    3. 3. 食べているサバの半分以上が諾産
    4. 4. 「6割にまで減少を」中国が指示
    5. 5. 子が学校で差別「チャイナ」呼び
    6. 6. 物価高→アメリカ国民不満募る
    7. 7. 中国の漫画イベント 日本を排除
    8. 8. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
    9. 9. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
    10. 10. トランプ氏「極左くず含め祝福」
    1. 11. タイ少女事件 地元警察が母逮捕
    2. 12. 中国不動産市場「絶望的な惨状」
    3. 13. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
    4. 14. 外国人 初しゃぶしゃぶの感想は?
    5. 15. 30歳妻 監視生活による絶望、米
    6. 16. トランプ氏 TV局は免許剥奪を
    7. 17. 金正恩氏 原潜の建造現場視察
    8. 18. 北朝鮮で小麦・麦生産量増える
    9. 19. 韓陸上監督「不当」訴え再審請求
    10. 20. 台湾最大の駅 地下に謎のエリア
    1. 1. お相手は 佳子さまの回答痺れる
    2. 2. 生成AI 社員0で利益1億狙える
    3. 3. 「いつのまにか富裕層」増加か
    4. 4. 1泊5000円に? 信じられない安値
    5. 5. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
    6. 6. 松本人志のCM起用に「反対」
    7. 7. 三大メガバンク 実は大格差
    8. 8. 未婚アラサー女子量産されるワケ
    9. 9. お金困っている老人? 実態違った
    10. 10. 大企業冬ボーナス 初平均100万超
    1. 11. 今年の年末調整は何が変わる?
    2. 12. サッポロHD 不動産事業を売却へ
    3. 13. 中古コインランドリー投資に注目
    4. 14. 介護で限界…娘の恐ろしい考え
    5. 15. 「I'm donut?」商品陳列が物議
    6. 16. がん治療に資産運用が与える影響
    7. 17. 中国に利払いできない「大赤字」
    8. 18. 賞与「不支給」企業の裏事情
    9. 19. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
    10. 20. 貯金は月1.3万円 老後破産する?
    1. 1. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    2. 2. おじおば構文 やりがちな特徴
    3. 3. iPhone 18にイメージセンサーか
    4. 4. 北海道電力「支援制度」を取得
    5. 5. au iPhone16の価格を値下げ
    6. 6. 「GeminiがGPT超えの成長」指摘
    7. 7. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
    8. 8. iPadOS 26では新たなウインドウ
    9. 9. アムロ・レイのトランクス発売へ
    10. 10. 気にせず使えるUSBケーブル発売
    1. 11. LINE VOOM 定着しない理由を語る
    2. 12. サムスン 公式ストアを開店
    3. 13. 2025年も「サンタトラッカー」、スマホでサンタさんを見つけよう
    4. 14. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
    5. 15. GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」
    6. 16. 知識ゼロでアプリが作れる時代に？ Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」がGemini 3 ProとナノバナナProを実装し大幅進化！
    7. 17. シンデレラの“醜い義姉”が挑む過激ダイエット方法……　『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』本編映像　※マネしないで［ホラー通信］
    8. 18. GMOとくとくBB やるべき設定6選
    9. 19. 電気代0円で部屋を暖められる｢ストーブ+扇風機」、エアコンより暖かくなりそう
    10. 20. 小林稔氏 レースとクルマの写真
    1. 1. 有馬記念で悲報 ファンから悲鳴
    2. 2. 有原航平 6年ぶり古巣復帰へ
    3. 3. 巨人と契約 1年のつもりだった
    4. 4. 大谷と真美子さん見た デートか
    5. 5. くも膜下出血判明 BD選手に吉報
    6. 6. 「今年の競馬は終了」悲鳴続出
    7. 7. 松木玖生に「居場所はない」解説
    8. 8. 尚弥vsピカソ 在米記者たち予想
    9. 9. 今井達也が市場に残っている理由
    10. 10. 今度はヤ軍か 放出説にウンザリ
    1. 11. 「聖夜」に大谷から届いた贈り物
    2. 12. 由伸快挙粉砕した試合 忘れない
    3. 13. 箱根駅伝11日前 最新企画に歓喜
    4. 14. 村上の足を引っ張る?負け犬根性
    5. 15. 元柔道選手篠原氏 現在の職業は
    6. 16. 相撲協会 木瀬部屋で暴力問題
    7. 17. ホープフルS枠順の“超偶然”に衝撃「マジか」「ぎゃあ！！」　有馬前日に「ぶち込まれてる」
    8. 18. オリ来田 女子ゴルファーと結婚
    9. 19. 朗希は「何も成し遂げていない」
    10. 20. カシメロ またも井上尚弥を挑発
    1. 1. 水ダウエンドロールに不可解な名
    2. 2. AV女優引退発表の直後に妊娠判明
    3. 3. 漫画家・魚喃キリコさんが死去
    4. 4. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
    5. 5. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
    6. 6. 真木よう子 第2子の出産を報告
    7. 7. SKY-HI 年内活動辞退&報道へ謝罪
    8. 8. 名探偵津田 理花と念願のキス
    9. 9. 松岡と城島 大きな賭けに出たか
    10. 10. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
    1. 11. 佐藤健の薬指に指輪も 電撃婚か
    2. 12. 「Prime Video」に冬アニメ集結
    3. 13. 山田涼介が「涙ながらの謝罪」か
    4. 14. くら寿司 シナモロールとコラボ
    5. 15. 米倉涼子 報道後の沈黙突然破る
    6. 16. 亀梨とみな実 破局が濃厚なワケ
    7. 17. ME:I、年内活動終了の4人中3人RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント SHIZUKU「深く反省」【全文】
    8. 18. 津田の返しにまさかの感動の声
    9. 19. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
    10. 20. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
    1. 1. 資産1千万 年末年始行かない場所
    2. 2. 40代OLのリアルな洋服事情
    3. 3. Xmasはシャトレーゼのセンス光る
    4. 4. キムタク着用服 夫に着せてみた
    5. 5. マック 40周年コラボの第2弾
    6. 6. タワマンに住んで後悔した漫画
    7. 7. 祖父母の「悪口」見逃すな 警鐘
    8. 8. UNIQLOカシミヤ4年ぶり購入 理由
    9. 9. スタバ「食べる価値あり」新作
    10. 10. タバコに皮肉 漫画「完敗」話題
    1. 11. GU「大人のグリーンコーデ」紹介
    2. 12. 初心者でもOK 体幹トレーニング
    3. 13. マック「ドラクエバーガー」発売
    4. 14. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    5. 15. 子の性別判明も夫が最低発言の訳
    6. 16. サンタ型キットカットが限定登場
    7. 17. 3COINSの「お正月グッズ」が新作
    8. 18. 保育園の指導→母親を追い詰める
    9. 19. 夫の浮気「公認夫婦」作ってみた
    10. 20. 育児せずゴルフ旅行へ 夫に反撃