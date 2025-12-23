卓球元日本代表の福原愛が、一般男性と再婚し、妊娠していることが12月22日、『女性セブンプラス』のインタビューで報じられた。「福原さんといえば、元夫の台湾人卓球選手・江宏傑氏との離婚騒動で何度も世間を賑わせてきました。2021年、福原さんが台湾から帰国すると、同年3月には今回再婚した一般男性との“不倫疑惑”、江氏のパワハラ疑惑が報じられるカオスな状況に。7月には、江氏との離婚が成立。結局、子どもは共同親