21日（日）、「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」の準決勝が行われ、日本の大阪ブルテオンとポーランドのサビエルチェが対戦した。

12月16日（火）から21日（日）にかけてブラジルのベレンで開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。

日本からは、大阪Ｂが2025年5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得。予選ラウンドでプールBに振り分けられた大阪Ｂは、2勝1敗の2位通過で決勝ラウンドへ進出した。

一方、準決勝の対戦相手であるサビエルチェはポーランドの強豪クラブで、昨季の欧州チャンピオンズリーグにおいて準優勝を収めている。予選ラウンドでは3連勝を飾り、プールAの1位で決勝ラウンドへと駒を進めた。チームにはアメリカ代表のアウトサイドヒッター（OH）アーロン・ラッセルや、ポーランド代表のミドルブロッカー（MB）マテウシュ・ビエニエクらが所属している。

この試合、大阪ＢはOHに富田将馬とミゲル・ロペス、MBに彭世坤（ポン・シーコン）とエバデダン・ラリー、セッターにアントワーヌ・ブリザール、オポジットに西田有志、リベロに山本智大をスタメン起用した。

注目の第1セットは序盤、一進一退の攻防となった。ロペスのサービスエースから連続ブレイクした大阪Ｂが9-6とリードを奪う。その後も、相手を崩すサーブや粘り強いディフェンスから大阪Ｂが15-8と点差を広げる。終盤にかけても流れは変わらず。25-17の大差で大阪Ｂが第1セットを取った。

続く第2セットも互いに譲らず競った入りに。大阪Ｂは両サイドを中心に得点を重ねるも、中盤から終盤にかけて膠着状態が続く。しかし20点以降、リリーフサーバーで入ったOH甲斐優斗のサービスエースから大阪Ｂが連続得点。23-21と前に出る。最後は相手のサーブがアウトとなり、大阪Ｂが25-23で第2セットを取り切る。

第3セットの序盤は流れに乗る大阪Ｂが7-4と先行する。以降、ブリザールにサービスエースも飛び出した大阪Ｂは5点差までリードを広げる。勢いの増すブロックポイントや、サービスエースで主導権を握り続ける大阪Ｂ。攻守で優位に立ち、一気に20-11まで点差が開く。後がないサビエルチェに粘られる場面もあったものの、25-19で大阪Ｂが第3セットを取った。

持ち前のディフェンス力を発揮し、サーブから主導権を握った大阪Ｂがストレート勝利で決勝進出を決めた。

大阪Ｂは次戦の決勝、12月22日（月）6:30よりペルージャvsヴォレイ・レナタの勝者と対戦する。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-0 サビエルチェ（ポーランド）

第1セット 25-17

第2セット 25-23

第3セット 25-19