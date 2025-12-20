Ž¢ÂÎ¤òÇä¤ë21ºÐ°åÂçÀ¸Ž£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÄºÇÄìÊÕ¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»ä¤¬²¯¤ò²Ô¤°ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼½ßÉ§¡Ø¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë ²¯¤ò²Ô¤°Ê¸¾Ï½Ñ¡Ù¡ÊÌë´ÖÈô¹Ô¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½ñ¤¤¤Æ²Ô¤°¡×¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢½ñ¤¤¤Æ²Ô¤°¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÃøºî¸¢¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯½ñ¤Â³¤±¡¢±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²Ô¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÇÞÂÎ¤«¤éÇÞÂÎ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤ÆËÄ¤ì¤¢¤¬¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¸¶¹ÆÎÁ¤ÏºÇ½é¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ÎÂÐ²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ²½¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÊ¸»ú¥Ç¡¼¥¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎÃøºî¸¢¤Ï½ñ¤¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÞÂÎ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¸¶¹ÆÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢½ñÀÒ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï½ñ¤¼ê¤ÎÃøºîÊª¤òÇÞÂÎ¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿ÂÐ²Á¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÃøºîÊª¤ò¾¡¼ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤äÊ¸¾Ï¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º½ñ¤¼ê¤ËµöÂú¤Î²ÄÈÝ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¾¡¼ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡È½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ÏÃøºî¸¢¤¬¶¯¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£AI¤Ë¾¡¤ÄÊ¸¾Ï¡¢Éé¤±¤ëÊ¸¾Ï
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤¼ê¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤Î¤¢¤ëÀìÌçÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÃøºîÊª¤ò¡ÖÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Ë²½¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃøºîÊª¤Ï¡Ö»ñ»º¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ê¸¾Ï¤¬»ñ»º¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤É¤ó¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢ÃøºîÊª¤Î»ñ»º²½¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¼ê¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Íê¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â½ñ¤¯¡¢Çö¤¯¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â½ñ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î½ñ¤¼ê¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¡³£¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖAV½÷Í¥¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤«¤é»Ï¤á¤¿
¶¯¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î¼èºà¡¢¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë·ù¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Á³Åª¤Ë¿ÍÌ®¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌºÇÀèÃ¼¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ê¸¾Ï¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÎÉ¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃøºîÊª¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÃÎ¼±¤È¿ÍÌ®¡¢Ê¸¾Ï¤Î¥¹¥¥ë¤È¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãøºî¸¢¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢Ä¹´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¶â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÇÞÂÎ¤«¤é¤ÎÃ±Íø¤ÊÊó½·¤À¤±¤Ç¤â¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë»ñ»º¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ£Íø¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëºÇÄìÊÕ¤Î¡¢ÃËÀ¸ä³Ú»ï¤ÎAV½÷Í¥¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ÍÊª¼èºà¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó½·¤ÏÄ¹Ç¯¡¢·ÇºÜ»¨»ï¤«¤é¤Î¸¶¹ÆÎÁ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»¨»ï¤¬ÇÑ´©¤·¤Æ¤â¡Ö¥«¥é¥À¤òÇä¤ë½÷À¤Î¼Ò²ñÉÂÍý¡×¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ½ñ¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢AV½÷Í¥¤«¤éÉ÷Â¯¾î¡¢Çä½ÕÉØ¡¢¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡¢ÉÏº¤½÷»Ò¡¢ÆÇ¿ÆÈï³²¼Ô¡¢µÔÂÔÈï³²¼Ô¤È¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¶¹Æ°ÍÍê¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀìÌçÀ¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ñ¤¼ê¤¬¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÍÌ¾¤«¡¢ÌµÌ¾¤«¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½ñ¤¼ê¤ò·è¤á¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÀìÌçÀ¤äÍÌ¾ÌµÌ¾¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤È¡¢¾å»Ê¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡È°ÍÍê¤Îº¬µò¡É¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÊÖÅú¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤À¤«¤éÉ®¼Ô¤À¤±¤¬¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡×
¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñÉÂÍý¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼¹É®°ÍÍê¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤ËÀìÌç³°¤Î²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï»ñ»º¤ÎÃùÃß³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃËÀ¸ä³Ú»ï¤¬ÇÑ´©¤·¤Æ¤âÉ®¼Ô¤¬¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬Íç¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼èºà¤¹¤ë½÷À¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤äÍç¤ËÍê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÑ´©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÞÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ»ï¤ÇÉ÷Â¯¾î¡¢ÉÏº¤½÷»Ò¤ÈÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÃËÀ¸ä³Ú»ï¤ÇAV½÷Í¥¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ»ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¥«¥é¥À¤òÇä¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÈà½÷¤é¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥¨¥íËÜÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµµÁ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤ÇÄ¯¤á¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î»ö¾Ý¤ä¸½¾Ý¤ÏÉÂÍý¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï18¶Ø¤ÎÃËÀ¸ä³Ú»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö½÷À¤ÎÇä½Õ¤«¤é¸«¤¨¤ë¼Ò²ñÉÂÍý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ°ìÈÌ»ï¤Ë¤â¿Ê½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¸ä³Ú»ï¤ÎAV½÷Í¥¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÇ¿ÆÈï³²¼Ô¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Àþ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¸¾Ï¤Ë°ì´ÓÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤Ï»ñ»º¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1ËÜ¤ÎWebµ»ö¤¬¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Á¡×¤Ë
Ê¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃßÀÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÊ£Íø¸½¾Ý¤ÏÃ¯¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢É®¼Ô¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤¯ËÄ¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëWebÇÞÂÎ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÎ©°åÂçÀ¸¤ÎÉÏº¤¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÉÏº¤½÷À¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¼èºà¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ21ºÐ¤Î°åÂçÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
àÊµ¿¿´¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤«¤é¤«¡¢¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿´¶¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤«¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤Ç¡¢¤·¤«¤â°å³ØÉô¤À¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø»î¸³ÊÐº¹ÃÍ¤Ï70¤òÄ¶¤¨¤ëºÇÆñ´ØÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î³ØÀ¸¾Ú¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£³°¸«¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ã¤¨¤ÆºÇ¹âÊÐº¹ÃÍ¤Ë¶á¤¤Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤¬ÉÏº¤¼èºà¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇä½Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§°ì¸ÀÌÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¾ð¤«¤é¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Çä½Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»¡¤¹¤ë¡Ë¤¤¤ÞÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¿Í¤Ï2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå¤ÎÊý¡¹¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À¿©»ö¤È¤«¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤Ç¤â¡¢Á´Á³´·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ÆÃÄê¤Î¿Í¤È²¿²ó¤â²ñ¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§Çä½Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¥Í¥¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡Ë¡×
·Ç¼¨ÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¡£²¿ÅÙ¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë»¤·¤¯¡¢Èà¤é¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï·î1¥Ú¡¼¥¹¤À¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë1Ëü±ß¤«¤é3Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Çä½Õ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¥Ñ¥Ñ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤è¤ê
¢£¤Ê¤¼¡Ö21ºÐ°åÂçÀ¸¡×¤¬É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤«
¤³¤Î¼èºà¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ñ³è¤äÂç³ØÀ¸¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÏº¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦ÀÉ÷Â¯»ö¶È¼Ô¤¯¤é¤¤¤·¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤Î»ö¾Ý¤Ê¤Î¤Ç³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³È»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Ê»öÎã¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤é¤ï¤ì¤¿½÷À¤Ï¸½Ìò¹ñÎ©°åÂçÀ¸¡¢Ì¾Ìç¹â¹»Â´¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È¤¤¤¦²ÚÎï¤Ê·ÐÎò¡½¡½¤µ¤é¤ËË¾¤Þ¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ³è¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÀÉ÷Â¯¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤³ºÅö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯Ë¡²þÀµ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤ÎÉÏº¤¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃ¯¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤äÃË½÷Ê¿Åù¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¿»Æ©¤¹¤ëÁ°Ìë¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÃËÀÍ¥°Ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÐº¹ÃÍ70¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¥¨¥ê¡¼¥È½÷»Ò°åÂçÀ¸¤¬ÉÏº¤¤Ë´Ù¤ê¡¢¡Ö³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É÷Â¯¤ÇË¾¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÂè°ì¼¡¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»öÎã¤¬¼Ò²ñÉÂÍý¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Ê¹¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Î¸ì¤ê¤Ï¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤»ö¾Ý¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊPV¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñÀÒ²½¢ªÌ¡²è²½¢ª¤½¤·¤Æ¡Ä
¤³¤³¤«¤éÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥È¤ÏPV¿ôÏ¢Æ°·¿¤Î¸¶¹ÆÎÁ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊó½·¤Î5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·î´©»ï¤Çµ»ö¤ò½ñ¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½µ´©»ï¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¼èºà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥á¥ó¥È¼èºà¤Ï15Ê¬¤¯¤é¤¤ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÏº¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜºâÃÄ¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢½÷À¤È»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ËÉÏº¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤ÏÉÏº¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤Ï¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÀÒ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó21ºÐ¤Î¹ñÎ©°åÂçÀ¸¤ÎÉÏº¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áýºþ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¤Ï½ñÀÒ²½¡¢¤½¤ì¤¬Áýºþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¼êÌ¡²è»ï¤«¤é°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÌ¡²è ÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤ÇÃ±ÏÃÈÎÇä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤¬Â³¤±¤Ð»æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÌ¡²è ÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤Ï¤³¤Î21ºÐ¤Î¹ñÎ©°åÂçÀ¸¤ÎÏÃ¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤À·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï14´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç±é¤Ï¼ñÎ¤¤µ¤ó¡¢¼çÂê²Î¤Ï¥¤¥¨¥â¥ó
Ê¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬Çä½Õ¤¹¤ëÇØ·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ï³¤³°¤Î½ÐÈÇ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤éËÝÌõËÜ¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñÀÒ¤ÏÃæ¹ñ´ÊÂÎ»ú¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«½ñÅ¹¤¬Å¬Åö¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¤Î¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤Î¹¹ð¤ËÆüËÜ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤òÀä»¿¤·¤Æ¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖWOWOW¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Ï¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Ê¹Ô¡£¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤ò±é¤¸¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥â¥ó¥¡¼¤¬¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¸¾Ï¤¬»ñ»º¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ£Íø¡×¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡Ø¥É¥é¥Þ ÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¤ÏÂè14²ó±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢WOWOW¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢U-next¡¢hulu¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¤Ê¤É¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÇÛ¿®ÇÞÂÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬ÉÏº¤¼èºà¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¤¿21ºÐ¤Î¹ñÎ©°åÂçÀ¸¤Î¸ì¤ê¤Ï¡¢
¡ÖWebÇÞÂÎ¢ª·î´©»ï¢ª¥³¥á¥ó¥È¼èºà¢ª½ñÀÒ²½¢ªÌ¡²è²½¡ÊÇÛ¿®¡Ë¢ªÌ¡²è¤Î½ñÀÒ²½¢ª½ñÀÒ¤Î³¤³°½ÐÈÇ¢ªÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¢ªÊ£¿ô¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¡×
¤È¡¢Ê£Íø¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¹¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï21ºÐ¤Î¹ñÎ©°åÂçÀ¸¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼¹É®¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Ò²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë·èÄêÅª¤Ê¿ÍÊª¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Èà½÷¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ®¼Ô¤Î»öÎã¤ËºÆ¸½À¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤¬»ñ»º¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ£Íø¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÃøºî¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÊ£Íø¸½¾Ý¡×¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÃæÂ¼ ½ßÉ§¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤¢¤Ä¤Ò¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊø²õ¤¹¤ë²ð¸î¸½¾ì¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯¾î¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¤ÈÉÏº¤½÷»Ò¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¸½¼Â¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÏº¤¡¢µÔÂÔ¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢¼Ú¶â¡¢¼«½ý¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¡¢²ð¸î¡¢AV½÷Í¥¡¢É÷Â¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò¼èºà¤·¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ ÃæÂ¼ ½ßÉ§¡Ë