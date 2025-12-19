現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季のプロ野球MVP獲得選手について語った。

今季、プロ野球でMVPを選ぶなら誰か？と質問された落合氏は「モイネロ（ソフトバンク）と佐藤（阪神）だよ」と即答した。

2人に対して、「それしかないよ」とし、モイネロについては「（MVPを）確実なものにするために12勝じゃなくて13勝で、最高勝率も獲っておけば完璧だったんじゃないのかなと思うけどね。対抗馬がいないじゃない」と話した。最高勝率の規定は13勝以上と決まっており、12勝に終わったモイネロは投手部門タイトルでは最優秀防御率獲得（1・46）だけに終わっていた。

「セ・リーグは佐藤がホームランと打点の2冠を獲っている。これが日本の選び方。大前提は優勝チームから。だから優勝チームでないところから選ばれるっていうのは相当な成績を残さなければ選ばれないってことなの」

落合氏は3冠王を獲得したロッテ時代の1982年、1985年とMVPを獲得しているが、チーム成績は5位と2位だった。