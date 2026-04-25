4月24日時点で4勝17敗と目下、セ・リーグ最下位を独走する中日ドラゴンズ。首位の東京ヤクルトスワローズとは11.5ゲーム差と、井上一樹監督も首筋が寒くなる状況でファンが救いを求めたのは“レジェンド”ーー。【写真】視聴者に衝撃が走った、サンモニ出演時の落合博満氏のビジュアル《福嗣さま、お父様にドラゴンズに戻って来て!!と伝えてもらえますか》中日ファンによる泣き顔の絵文字も入った悲痛ポスト。これに反応したの