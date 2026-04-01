「守り勝つ野球」の完成形と称される落合中日。その裏には、05年の敗北で露呈した“限界”と、監督・落合博満自身の変化があった。主砲不在で崩れた打線、言葉が選手を縛った苦い経験――プライドを捨て、合理主義をさらに研ぎ澄ませた先に、06年の“史上最強”と07年の日本一があった。常勝チームを生んだ思考と決断を読み解く。 【画像】「マネジメント術で読むプロ野球監督論」 「マネジメント術で読むプロ野