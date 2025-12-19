『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、本日12月19日18時30分から3時間半スペシャルで放送。今回は、『ダンスノ完コピレボリューション』と、浜崎あゆみとの居酒屋トークの2本立てでオンエアされる。

浜崎あゆみは、TBSバラエティへの出演は実に9年ぶり。初対面となるSnow Manとスタッフなしの居酒屋ガチトークを展開する。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など、謎に包まれたプライベートを語り、Snow Manメンバーは驚きの連続に。

さらに、平成を駆け抜けた同世代の歌姫への想いを語ると共に、「心はぶっ壊れていた」と語る場面も。浜崎が歌手人生を振り返り、当時の苦悩や葛藤を告白する。

また、数々の社会現象を生み出した浜崎の“伝説”を、当時の貴重映像と共に公開。「浜崎が身につけたものは店から消えた」と言われる、多くの人がマネしたファッションにSnow Manが共感する場面も。

クリスマス直前ということで、Snow Manから浜崎へのクリスマスプレゼント企画も。メンバー全員がプレゼントを用意するが、浜崎に持って帰ってもらえるのは、浜崎が一番欲しいと思った1つだけ。メンバーは浜崎にプレゼントを持って帰ってもらうためにプレゼンを行う。浜崎の心を掴むプレゼントを用意したのは一体誰なのか。

さらに『ダンスノ完コピレボリューション』では、LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦。Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。

SPEEDやBLACKPINK、G-DRAGONの楽曲などを用い、今年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決を展開する。また指原がAKB48メンバーとしてセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑む。しかし、まさかの展開に一同が驚愕する展開も。

『ご本人コラボ完コピ』では、紅白初出場が決まったM!LKが登場。話題の“バズリ曲”を生歌で披露する。さらに、プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM SAKURAの久々の共演にも注目だ。

（文＝リアルサウンド編集部）