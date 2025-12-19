この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、古ビルの屋上に驚愕の装備をしたワンルーム賃貸を内見！「サウナと露天風呂で完成する？！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】古ビルの屋上に驚愕の装備をしたワンルーム賃貸を内見！」と題した動画を公開した。動画では、ユニークなリノベーションで知られるクリエイター・ジェントルさんが手がけた、古ビルのワンルーム賃貸を紹介。使われていなかった屋上を大胆に活用し、サウナや露天風呂を備えた唯一無二のプライベート空間へと変貌させた、その全貌に迫っている。



今回紹介されたのは、東京都板橋区にある築40年のレトロビルの一室。外観は昭和の趣を残すが、玄関を開けると「壁が斜め」という衝撃的な光景が広がる。室内は壁だけでなくキッチンカウンターまでもが斜めに設計されており、ワンルームでありながら空間に独特の奥行きとメリハリを生み出しているのが特徴だ。



しかし、この物件の真骨頂は屋上にある。動画内で「使ってなかった屋上にとんでもないものを作っちゃった」と語られていた通り、階段を上った先にはプライベートなサウナ、オーバーヘッドシャワー、そして露天風呂として使える浴槽が完備されていた。サウナで汗を流し、水風呂代わりの浴槽で体を冷やし、インフィニティチェアで外気浴を楽しむという、サウナ好きにとって夢のような「整う導線」が自宅の屋上で完結する設計となっている。



動画の終盤ではリノベーション前の間取りや写真も公開され、ごく普通のワンルームと廃墟同然だった屋上が、いかに劇的な変化を遂げたかが示される。ゆっくり不動産氏は「攻めの美学」と表現し、ジェントルさんの常識にとらわれないデザインセンスを称賛した。



この物件は、単なる住居としての機能だけでなく、「暮らしをいかに楽しむか」という付加価値を追求した好例である。特に、これまでデッドスペースとされがちだった屋上を最大限に活用するアイデアは、賃貸物件の新たな可能性を感じさせるものだと言えるだろう。