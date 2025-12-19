この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自分の手で手に入れたい」ドイツ人YouTuberてぃもねた、安定した生活を捨て日本移住を決意した理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドイツ出身のYouTuber・てぃもねた氏が自身のYouTubeチャンネルで「ドイツの生活を捨てて、日本に移住した理由と経緯について」と題した動画を公開。子供の頃に見た日本のアニメがきっかけで日本に興味を持ち、人生を懸けて移住を決意するまでの道のりを語った。



てぃもねた氏が日本文化と最初に出会ったのは、子供の頃にドイツのテレビで見ていた『ワンピース』『ナルト』『ポケモン』といったアニメだったという。特に『ワンピース』に夢中になり、ドイツ語吹替版が400話で終了すると、日本語音声・ドイツ語字幕で続きを追いかけたことが、初めて日本語に触れるきっかけとなった。



「軽い気持ちで日本語を勉強してみた」ところ、言語そのものの魅力にハマってしまったというてぃもねた氏。学習を進めるうちに、食文化や神社仏閣など、アニメ以外の日本の文化にも興味が広がっていった。中でも大きな転機となったのが「競技かるた」との出会いだ。ドイツ・ミュンヘンで開催された日本の文化祭で体験したことをきっかけに、ドイツ唯一のかるた会に入会するほど熱中したと明かした。



その後、コロナ禍で長らく日本へ渡航できない期間が続いたが、観光客の入国が再開されるとすぐに航空券を予約。念願の初来日を果たした。約1ヶ月の滞在では、オンラインで知り合った日本の友人たちと西日本を旅したり、和服を着てかるたを楽しんだりと、日本の文化を満喫した。



しかし、ドイツに帰国後、てぃもねた氏の心境に変化が訪れる。友人や仕事にも恵まれた充実した生活を送っていたはずが、「何か物足りないな」「不自由に感じました」と吐露。その生活は「環境に押し付けられたものの気がしてて、自分の意志で作ったものにしたいなと思った」と語り、人生で一度でも冒険してみたいという思いから日本への移住を決意したという。



動画の最後でてぃもねた氏は、「常に生活を改善していきたいという気持ちが強いです」と語り、自身の決断が後悔のないものであることを強調。アニメとの出会いから始まった日本への憧れが、自らの手で人生を切り拓く大きな一歩へと繋がったことを示した。