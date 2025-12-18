ËÌ²¤¥Üー¥È¡Ö¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤«¡©²£ÉÍ¤Î¥Üー¥ÈÄà¤êÂç²ñÆþ¾Þ¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅª¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë
¥Üー¥ÈÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKazi Movie¡×¤¬¡¢¡ÖËÌ²¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Üー¥È¤ÇÄà¤êÂç²ñ¤Ë»²Àï¡ª¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÏÅìµþÏÑ¤Î¥Þ¥À¥¤¤È¥¢¥¸¡Ã¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¡ÃYBM¥Üー¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Âç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Üー¥È¡Ö¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¡×¤ÎÀÇ½¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Üー¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Âç²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤ÎÁíÍ¢Æþ¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥ó¥Ä¤Î¾ÂÅÄ¹¯¹§»á¤ÈÉÜÀî»ÎÏº»á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¾¦»ö¤Î»°Â¼¹¬Íã»á¤Î3Ì¾¡£Âç²ñ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥À¥¤¤È¥¢¥¸¤òÁÀ¤¤¡¢ÁáÄ«¤«¤éÅìµþÏÑ¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ºÇ¹âÂ®ÅÙ40¥Î¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÂèÆó³¤ÔÈ²¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µûÃµ¤ËÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÌ¿¤«¤é¤Î¥¢¥¿¥ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¦¥Ü¥¦¤¬Ï¢Â³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÉÜÀî»á¤Ï¡ÖÀÖ¤¤¤±¤É°ã¤¦¤Ê¤¡～¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹Ô¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ÜÆ°¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÉÜÀî»á¤¬¸«»ö¤Ê¥Þ¥À¥¤¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¡£Â³¤±¤Æ»°Â¼»á¤ä¾ÂÅÄ»á¤â¼¡¡¹¤È¥¢¥¸¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µû¼ï¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë´È¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ã¥¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤Ê¤É¡¢Æ±Äú¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥Üー¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿¥Þ¥À¥¤¤Ï36.5cm¡¢1.08kg¤òµÏ¿¡£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï¥Þ¥À¥¤ÉôÌç¤Ç6°Ì¡¢¥¢¥¸3Èø¤Î¹ç·×Ä¹À£¤ò¶¥¤¦¥¢¥¸ÉôÌç¤Ç4°Ì¤È¡¢Î¾ÉôÌç¤Ç¸«»öÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄà¹Ô¤Ï¡¢¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äà¤ê¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¥¯¥éー¥±¥óÆüËÜÁíÍ¢Æþ¸µ ¥Ï¥¦¥ó¥Ä
https://www.haunts-bs.net/
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
