¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Üー¥ÈÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKazi Movie¡×¤¬¡¢¡ÖËÌ²¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Üー¥È¤ÇÄà¤êÂç²ñ¤Ë»²Àï¡ª¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÏÅìµþÏÑ¤Î¥Þ¥À¥¤¤È¥¢¥¸¡Ã¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¡ÃYBM¥Üー¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Âç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Üー¥È¡Ö¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¡×¤ÎÀ­Ç½¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Üー¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Âç²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤ÎÁíÍ¢Æþ¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥ó¥Ä¤Î¾ÂÅÄ¹¯¹§»á¤ÈÉÜÀî»ÎÏº»á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¾¦»ö¤Î»°Â¼¹¬Íã»á¤Î3Ì¾¡£Âç²ñ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥À¥¤¤È¥¢¥¸¤òÁÀ¤¤¡¢ÁáÄ«¤«¤éÅìµþÏÑ¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£

ºÇ¹âÂ®ÅÙ40¥Î¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÂèÆó³¤ÔÈ²­¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µûÃµ¤ËÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÌ¿¤«¤é¤Î¥¢¥¿¥ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¦¥Ü¥¦¤¬Ï¢Â³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÉÜÀî»á¤Ï¡ÖÀÖ¤¤¤±¤É°ã¤¦¤Ê¤¡～¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£

¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹Ô¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ÜÆ°¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÉÜÀî»á¤¬¸«»ö¤Ê¥Þ¥À¥¤¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¡£Â³¤±¤Æ»°Â¼»á¤ä¾ÂÅÄ»á¤â¼¡¡¹¤È¥¢¥¸¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µû¼ï¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë´È¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ã¥­¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀ­Ç½¤Ê¤É¡¢Æ±Äú¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥Üー¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼ÂÍÑÀ­¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£

ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿¥Þ¥À¥¤¤Ï36.5cm¡¢1.08kg¤òµ­Ï¿¡£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï¥Þ¥À¥¤ÉôÌç¤Ç6°Ì¡¢¥¢¥¸3Èø¤Î¹ç·×Ä¹À£¤ò¶¥¤¦¥¢¥¸ÉôÌç¤Ç4°Ì¤È¡¢Î¾ÉôÌç¤Ç¸«»öÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

º£²ó¤ÎÄà¹Ô¤Ï¡¢¥¯¥éー¥±¥ó27 T-TOP¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äà¤ê¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ü¥¯¥éー¥±¥óÆüËÜÁíÍ¢Æþ¸µ ¥Ï¥¦¥ó¥Ä
https://www.haunts-bs.net/

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:33

¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½¥Ü¡¼¥È¡Ö¥¯¥é¡¼¥±¥ó27 T-TOP¡×¤Î¾Ò²ð
02:27

ÌÜÅª¤ÎÂèÆó³¤ÔÈ²­¤ËÅþÃå¡¢Äà¤ê³«»Ï¡ª
03:55

ºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¡ªÄà¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÌ¿¤Ê¤é¤º¡Ä¡©
05:27

¤Ä¤¤¤ËËÜÌ¿¡ª¸«»ö¤Ê¥Þ¥À¥¤¤ò¥²¥Ã¥È
10:10

Âç²ñËÜÉô¤Ç¤Î¸¡ÎÌ¤ÈÉ½¾´¼°¤Î·ë²Ì¤Ï

