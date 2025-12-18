お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。12月9日の放送には、お笑いコンビ「ザ・ギース」が登場。自身らのアルバイト経験を語った。

番組コンセプトにのっとり、ゲスト「ザ・ギース」のアルバイト経験を掘り下げ。

二人とも様々なアルバイトを経験しているだけではなく、職場で知り合った相手と結婚もしている。

アルバイトにまつわる小ネタは数々抱えており、コントに取り入れることもあるという。

尾関「僕はアルバイトはめちゃめちゃやってたんですよ。30以上やってて。スーパー、喫茶店、蕎麦屋、釜飯屋、カラオケ屋、引っ越し屋みたいな肉体系もあり、ディズニーランドでも働いてたし」

西堀「どれが一番向いてた？」

尾関「椅子を運んで組み立てるバイトですね」

滝沢「椅子……？ イベント会場とか？」

尾関「オフィスとかに組み立て用の椅子を運んで、その場で組み立てるんです。一人でやる仕事で、僕めちゃくちゃ組み立てが早いんです。才能があったんですね。これでやっていけるかもしれないって思うくらい」

相方の高佐も、ファーストフード店や居酒屋など、飲食系を中心に幅広く働いてきた。

その中でも特に印象に残っていたのは……

高佐「同窓会のバイトをしてたんですよ。同窓会をプロデュースする会社があって。卒業生から依頼があったら、ホームページを作ったり、実際に開催するホテルとか会場に赴いて司会進行をしたり、二次会の案内をしたりっていう」

滝沢「へー、司会もやったんだ！ じゃあ芸人向いてるよな」

高佐「そうですね。やっぱ働いてる芸人さん多かったです」

とは言え「100名前後を予定していた同窓会に6人しか集まらず、非常に気まずいまま働いた」という経験も。

ゲスト両名の豊富なアルバイトネタに、マシンガンズの二人も興味津々の様子だった。