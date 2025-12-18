のがちゃんねる直伝！ストレッチと筋トレを組み合わせた疲労回復ワークアウト
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【疲れないのに効く】ストレッチと筋トレ交互で全身整える20分習慣」と題した動画を公開しました。この動画では、筋肉を「動かす」トレーニングと「伸ばす」ストレッチを交互に行うことで、疲労を溜めずに効果的に全身を整える「アクティブリカバリー」のプログラムを紹介しています。
プログラムは仰向けの姿勢で行う「ワイドスタンスヒップリフト」からスタート。足幅を広めにとり、かかとでしっかりマットを押すことでお尻まわりを効率的に引き締めていきます。続いて、「背骨の回旋ストレッチ」で腰回りをじっくりと伸ばし、リラックスした呼吸で体をほぐしていきます。その後は、横向きの姿勢で「外もものトレーニング」を実施。お尻の横の筋肉を意識しながら、脚を上下に動かします。
動画の中盤では、立った状態でのトレーニングも登場。「フォワードランジ」では、一歩前に踏み出して腰を落とし、下半身全体を鍛えます。各トレーニングの後には必ずストレッチが挟まれ、「ももの付け根のストレッチ」や「お尻のストレッチ」などで、使った筋肉を丁寧にケアします。終盤には、腹筋にアプローチする「レッグレイズ」や「クロスグランチ」も含まれており、全身をバランス良く鍛えられる構成です。
この動画は、ハードな運動が苦手な方でも無理なく続けられる内容になっています。日々の習慣に20分のワークアウトを取り入れ、疲れにくいしなやかな体を目指してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。