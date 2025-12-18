「空飛ぶRCカー」を作ってみた！ ダイソー素材の翼を取り付けた軽量マシンで理想の飛行に挑戦

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『空飛ぶRCカー』というユウタさんの動画です。

空飛ぶRCカー

誰もが一度は夢見たかもしれない「空飛ぶRCカー」にユウタさんが挑戦しました。軽量なRCカーに翼をつけて飛ばすという、ロマンあふれる作品となっています。

まずは、軽量なRCカーを制作します。カーボンでシャーシを組み上げ、駆動はプロペラに。車輪も軽量素材で作ったものを取り付けます。「これに翼をつけたら飛ぶんじゃないか？」というのが今回のテーマです。

翼はダイソーのスチレンボードで制作します。投稿者は航空力学の知識がないため、とりあえず四角い板を取り付けることに。飛行試験をしてみると、壁に添って駆け上がり宙を舞いました。ギリギリ飛んでいるように見えます。

翼の角度を調整したところで、屋外で走行試験を行います。ラジコン飛行機になってしまうと飛ばす場所に困るため、「RCカーを走らせたら、ちょっと浮いちゃった」くらいを目指します。

走らせてみると、ふわっと車体が浮き上がりました。1回転して奇跡的に着地にも成功します。もう一度やってみると、今度は着地失敗して車体が壊れてしまいました。

安定して浮くように改良します。マシンの重心付近にスラスターを配置し、この角度を調整できるようにしました。ちょうどよいセッティングを探ります。

ここでふと、「スラスターを真下に向ければ、そのまま飛べたりしないかな？」とひらめきます。試してみると、ふわっと車体が垂直に浮き上がりました。ドローンのような飛び方ですが、動きは不安定です。

スラスターを少し前傾させ、バッテリーの位置などを調整します。すると前方に浮上するようになりました。スロットルを開けすぎなければ、地上走行もできます。ほぼ理想形のものが翼なしでできあがってしまいました。

とはいえ、翼をつけた車体でも実走実験をしてみます。すると、結構長く飛ぶ瞬間も……！ 投稿者自身の評価では「全体にはまだちょっと微妙かな」とのことですが、普通のRCカーにはない走りをするので見ていて楽しいです。

マシンを調整しながら、どんどん理想に近づけていく投稿者の技術力には目を見張るものがあります。実際にどんな飛び方をしているのか気になる方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

空飛ぶ車はロマン

レッドブル翼を授けろ

気分はライト兄弟

まだ舞える

面白かった

文／高橋ホイコ