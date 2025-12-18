「Steam Winter Sale 2025」が12月19日より開催決定！「ハデス2」「ナイトレイン」「ダッコフ」などが割引対象に
【Steam Winter Sale 2025】 期間：12月19日3時～2026年1月6日3時【Steam Winter Sale 2025: Official Trailer】
PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、セール「Steam Winter Sale 2025」が12月19日3時より開催される。期間は2026年1月6日3時まで。
今回、セールを予告するトレーラーがYouTubeにて公開。映像では割引の対象となるタイトルが紹介されており、「Hades II」、「ELDEN RING NIGHTREIGN」、「Escape from Duckov」などがラインナップされているのを確認できる。
対象タイトルTainted Grail: The Fall of Avalon DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Borderlands 4 Dune: Awakening Dying Light: The Beast The Last of Us Part II Remastered REMATCH Slime Rancher 2 Kingdom Come: Deliverance II Megabonk Digimon Story Time Stranger R.E.P.O. Assassin's Creed Shadows Marvel's Spider-Man 2 RV There Yet? Escape from Duckov Dispatch DELTARUNE ELDEN RING NIGHTREIGN Hades II Drive Beyond Horizons 【対象タイトル（一部）】
