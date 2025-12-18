²»´îÂ¿½Ù»á¡¡Äê¿ôºï¸º¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Ëà¤¤¤Ê¤µ¤ì¤¿á°Ý¿·¤òÁíÉ¾¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¿Íµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£±£·Æü¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤¬ÊÄËë¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤â¤È£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡¤òÀ®Î©¡£°ìÊý¤Ç°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¡¢°Ý¿·¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤Î¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬¡¢°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ïº£¹ñ²ñ¤ÇÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ëË¡°Æ¤òÍ¥Àè¡£¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦àÀöÎéá¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©Æþ¤ê¤ò¤·¤ÆÏª½ÐÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¸½¤ì¤¿¤Û¤í¶ì¤¤Í¿ÅÞ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î²Ä·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö°Ý¿·¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌóÂ«¤·¤¿¡Ù¡ØÂ¿¤¯¤ÎÌîÅÞ¤â²áµî¤Ëºï¸º¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥Ô¥å¥¢¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÌÌÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ë¶ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£°Ý¿·¤¬²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤ÈÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»¿À®°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¼ºË¾¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤¬Á°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¦¥½¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ØË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î´é¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡Ö°Ý¿·¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î´é¤òÎ©¤Æ¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ý¿·Â¦¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¼Â¸½¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ðà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ä¤ò¼é¤ê°Ý¿·¤¬¤½¤ì¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÏ¢Î©Î¥Ã¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÄê¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£¤Î°Ý¿·¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²Ì¼Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡ØÂçºå°Ê³°¾ÃÌÇ¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸ò¾ÄÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ì±¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÏ¢Î©Î¥Ã¦¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×¤³¤½¤¬°Ý¿·¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ââ»ý¤Î¤â¤È¡¢À¯¼£²þ³×¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÅÁã¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£