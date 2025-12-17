遊び心と実用性を両立！

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

会場には数多くの注目モデルが並びましたが、その中でもひときわ来場者の視線を集めていたのが、パパママカーズが手がけるトヨタ「ヴォクシー」をベースにしたオリジナルカスタム仕様です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが“トヨタ「“SUV”ミニバン」です！ 画像で見る（88枚）

大阪府富田林市を拠点とするパパママカーズは、車中泊やファミリー向けのオリジナル仕様車を展開しており、特に車体カラーリングへのこだわりが際立っています。

「ららぽーと堺」や「同・湘南平塚」といった大型商業施設にも店舗を構え、ファミリー層を中心に幅広い世代へアプローチしている点も特徴です。

今回の展示車は、先代ヴォクシー（30系）をベースに全面塗装と内外装カスタムを施したパパママカーズオリジナル仕様として登場しました。車両の特徴について、担当者は以下のように話します。

「今回のモーターショーは私たちにとって初めての出展です。

外装ではグリルやグリルガードを新たに組み込み、さらにオーバーフェンダーを初めて採用しました。存在感を持たせつつも派手すぎないバランスを意識しています。

内装面ではシートカバーや専用ベッド、蚊帳を備えており、車中泊やアウトドアにもすぐ展開できる仕様です。普段使いのしやすさとレジャーでの併用性を両立させることを重視しました」

外装はユーザー希望色を一から塗装でき、ドアミラーやグリル、ドア取手、ホイール、バンパーまで細部にわたり仕上げられています。

展示車の外観は、落ち着いたベージュカラーを基調に、中央にオレンジLEDライトを内蔵し、マットブラック仕上げられたグリルやグリルガードも相まって無骨でアウトドア感を演出。

またTOYOTAロゴを強調したクラシックスタイルに変更され、ブラックのアルミホイールで統一感を持たせています。

さらにルーフラックを備え、キャンプ用品や荷物を積載できるアウトドア仕様となっています。

内装はシートやフロアマットを希望カラーでコーディネートでき、個性を反映した空間づくりが可能です。

専用ベッドキットはリアシートを畳むことで展開でき、車中泊に対応。さらに蚊帳も備え付けられており、アウトドアでの快適性を高めています。

展示車の内装は、落ち着いたキャメルカラーを基調に、ヴォクシーならではの広々とした室内空間を活かし、デザイン性と実用性を兼ね備えた仕上がりとなっていました。

価格については「価格帯は350万円から400万円を想定しています」とのこと。なお、展示車両は、標準装備のほかオプションも備え、472万2000円（税込）にて案内されていました。

※ ※ ※

反響について担当者は「『ギラついていないからこれがいい』『おしゃれで、かっこかわいい』といった声をいただいており、多くの反響をいただいています」と語ります。

ららぽーとに店舗を展開していることもあり、来場者の中でも奥さまが「かわいい」「見つけちゃった」と興味を示すケースが多く、女性主導で関心を持たれる傾向があるそう。

カラーリングは自由にフルオーダーが可能で、展開する車種も他社と被らないよう工夫している点も差別化のポイントです。

パパママカーズのヴォクシー オリジナルカスタム仕様は、派手さを抑えながらも実用性と遊び心を兼ね備えた一台として、会場でも家族連れを中心に注目を集めていました。