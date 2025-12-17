読書の醍醐味と便利さ、どっちをとるか。

12月11日、AmazonがAIを活用したKindleの新機能“Ask this Book”をリリースしました。

本を読んでいるうちに、「あれこの人誰だっけ」となったり、「このセリフ前にも出たけど、どんな場面だっけ」など、記憶があいまいになってしまうことありますよね。これからは、そんなときページをめくってさかのぼらなくても、AIがそっと教えてくれますよ！

9月のAmazonハードウェアイベントで発表された“Ask this Book”と呼ばれる機能が、このたび米国ユーザー向けにKindle iOSアプリでリリースされました。

使い方は簡単で、読んでいる本のテキストを長押しして“Ask this Book”を選択し、質問を入力すればOK。たとえば、登場人物の名前を選択すると、その人にまつわる説明を提供しています。しかも、選択した箇所以前の内容だけで回答を作ってくれるので、ネタバレの心配がないのだそう。

ただ、この機能は常時ONで、出版社や作者これを拒否することはできません。

今年に入ってAmazonはKindleに、本の要約を作成してシリーズを振り返ることができる“Recaps”や、AIを活用した翻訳サービス“Kindle Translate”のベータ版を発表するなど、積極的にAIを取り入れています。

“Ask this Book”はiOS版Kindleアプリで米国ユーザー向けに展開されており、来年にはKindleデバイスやAndroid版アプリでも利用可能になる予定。

「読書に没頭できる」のがKindleのいいところですし、登場人物の確認や伏線の振り返りでページをめくるのも読書の醍醐味。頼りすぎず、「困ったらあいつが助けてくれる」くらいの使い方をしてみたいなー、と思います。

Source: engadget