ブラディミール・ゲレーロJr.も代表入りへ

来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で3大会ぶり優勝を狙うドミニカ共和国が、超豪華メンバーになりそうだ。日本時間16日、アルバート・プホルス監督が米大リーグ屈指の強打者ブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ）の出場を認めたと報じられた。連覇を狙う侍ジャパンにとって、強力なライバルとなる。

海外メディア「Z101」のドミニカ人MLB記者ヘクター・ゴメス氏は日本時間16日、自身のXで「マニャーナ・デポルティーバTVによると、ブラディミール・ゲレーロJr.が2026年ワールド・ベースボール・クラシックにドミニカ共和国代表として出場することをアルバート・プホルスが認めた」と伝えた。

これを受け、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」公式Xも「ドミニカ共和国は2026年ワールド・ベースボール・クラシックに向け、絶対的な力を築いている」と投稿。ゲレーロJr.のほか、ロドリゲス（マリナーズ）、タティスJr.（パドレス）、ソト（メッツ）、ラミレス（ガーディアンズ）らも名を連ねている。

ゲレーロJr.は2021年に本塁打王に。WBC参戦を表明している大谷翔平投手（ドジャース）と仲が良いことでも知られ、ワールドシリーズではドジャースに敗れたものの、死闘を演じた。

侍ジャパンとドミニカ共和国は準々決勝で対戦の可能性がある。X上のファンもドミニカ共和国の豪華メンバーに震えており、「なんならアメリカより強いんじゃなかろうか」「とんでもないチームが出来上がってしまったな…」「なんじゃこりゃ、強すぎやろ」「まじで勝ちにきてるなこれ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）