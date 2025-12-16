この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを育てる助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【大家族】10人前のお好み焼きを作りました。大家族ごはん」と題した動画を公開。休日のお昼ご飯として、10人前という大量のお好み焼きを作る様子とともに、いつもの味が格段に美味しくなる調理のコツを紹介した。



HISAKOさんがまず取り掛かったのは、キャベツ2玉とネギ1袋半という大量の野菜のみじん切り。大家族ならではの豪快な調理風景が続く中、氏はお好み焼きを「格段にふんわりおいしくなる」ための秘訣として、山芋の使い方を披露した。一般的にはすりおろして使うことが多い山芋だが、HISAKOさんは「あえてとろろにはせず、食感を残すために乱切り」にするのがポイントだと説明する。



生地作りでは、市販のお好み焼き粉に鶏皮と昆布で取った自家製の出汁を使用。さらに、出汁を取った後の昆布も刻んで生地に加えることで、風味と旨味を余すことなく活用するという。準備したキャベツ、ネギ、乱切りにした山芋、そして卵10個を巨大なボウルで混ぜ合わせる。その量はボウルから溢れんばかりだ。



焼きの工程では、まずフライパンで豚バラ肉を焼き、その上に生地を乗せていく。揚げ玉を加え、さらに豚バラ肉を乗せて蓋をして蒸し焼きに。ひっくり返す際に失敗して形が崩れてしまうハプニングもあったが、「ごまかすぞ！」と手際よく修正し、見事な一枚に仕上げた。



完成したお好み焼きは、ソースとマヨネーズ、青のり、かつお節で彩り豊かに仕上げられる。乱切りにした山芋によって、ふわっとした食感の中にシャキシャキとしたアクセントが楽しめるという。大家族ならではの豪快な調理法と、美味しさを追求するちょっとした工夫が詰まったお好み焼き。休日のランチに、試してみてはいかがだろうか。