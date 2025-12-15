17年ぶりに祭典復活! 「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が開催決定
2025年12月15日、Jリーグは「ＪリーグオールスターDAZNカップ」の開催を発表。これは2026特別シーズン（百年構想リーグ）のクライマックスとして、60クラブの代表選手が一堂に会するイベントだ。
具体的には、Ｊリーグ百年構想リーグの６つの地域グループごとに構成されたオールスターチームによって戦う“１DAYトーナメント“。オールスターチームはファン・サポーター投票等で、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３全60クラブから選出される。
開催日は、2026年６月13日で、会場はMUFGスタジアム（国立競技場）。１DAYトーナメント方式で全７試合というフォーマットで、１試合30分制（前後半なし。３位・５位決定戦は20分制の予定）だ。
すでにトーナメント表は決まっており、J２・J３EAST-AオールスターとJ２・J３EAST-Bオールスターの勝者が、準決勝でJ１EASTオールスターと対戦。J２・J３WEST-AオールスターとJ２・J３WEST-Bオールスターの勝者が、準決勝でJ１WESTオールスターと対戦し、それぞれのトーナメントを勝ち上がった２チームが最終的に決勝戦を行なう。
＜J１EAST>
鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、浦和レッズ、ジェフユナイテッド千葉、柏レイソル、FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス
＜J２・J３EAST-A＞
ヴァンラーレ八戸、ブラウブリッツ秋田、ベガルタ仙台、モンテディオ山形、栃木SC、栃木シティ、ザスパ群馬、横浜FC、湘南ベルマーレ、SC相模原
＜J２・J３EAST-B＞
北海道コンサドーレ札幌、福島ユナイテッドFC、いわきFC、RB大宮アルディージャ、ヴァンフォーレ甲府、松本山雅FC、AC長野パルセイロ、ジュビロ磐田、藤枝MYFC、FC岐阜
＜J１WEST>
清水エスパルス、名古屋グランパス、京都サンガF.C.、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡、V・ファーレン長崎
＜J２・J３WEST-A＞
アルビレックス新潟、カターレ富山、ツエーゲン金沢、FC大阪、奈良クラブ、カマタマーレ讃岐、徳島ヴォルティス、愛媛FC、FC今治、高知ユナイテッドSC
＜J２・J３WEST-B＞
レイラック滋賀FC、ガイナーレ鳥取、レノファ山口FC、ギラヴァンツ北九州、サガン鳥栖、ロアッソ熊本、大分トリニータ、テゲバジャーロ宮崎、鹿児島ユナイテッドFC、FC琉球
出場選手の選考方法のひとつはファン・サポーター投票（スタジアム来場者、DAZN視聴者、ＪリーグID登録者）で、もう一つはベストイレブン（百年構想リーグの各地域グループ毎のベストイレブンより選出）。加えて、Ｊリーグ推薦での追加選出も予定されている一方、北中米ワールドカップを戦うメンバーに選ばれた選手は出場できない。
Jリーグでオールスターゲームが開催されるのは2009年以来、17年ぶり。なお、今回復活したこの祭典はタイトルパートナーであるDAZNにて、全試合ライブ配信が決定している。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
