「HIBIYA CHRISTMAS MARCHE2025 Supported by Creema」開催！

「東京ミッドタウン日比谷」の地下1階に位置する日比谷アーケードは、初めてマルシェを開催！ 日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営をはじめとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ主催のもと、2025年12月20日（土）〜25日（木）の6日間「HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema（ヒビヤクリスマスマルシェ）」が行われます。当日は関東圏に加え、北海道・山形・福岡など全国各地から60組のCreemaクリエイターが集合。

会期前半と後半で全出展クリエイターが入れ替わるため、訪れるたびに新しい作品やクリエイターとの出会いを楽しめます。クリスマス気分を盛り上げるキャンドルやリース、冬の装いを彩るアクセサリー、丁寧に仕立てられた革小物、個性あふれる陶器、華やかなデコレーションが楽しいスイーツまで！ 一点ものやこだわりのアイテムがずらりと並び、日比谷アーケードを彩ります。その場でギフトラッピングが可能なお店もあるので、大切な人への贈りもの探しにもぴったりですね！

出典クリエイターを一部ご紹介

前半出展

・【陶器】kometobi

オーブン陶土で仕上げる、サンタクロースやツリーなどのオブジェや、ブローチ。おとぎの国のような世界観に癒されますよ。

・【ファッション】カエルの時計屋さん

長野で活動する時計職人。色とりどりのステンドグラスを用いた文字盤と、小さなカエルがトレードマークです。

・【ファッション】0810

アパレルデザイナーが手がける、手染め布を使ったアクセサリー。ボタニカルで印象的なデザインは、コーディネートのアイキャッチにぴったり。

・【フード】Sai artcookies

安心して食べられる素材にこだわるアイシングクッキー専門店。美しく繊細なデザイン、独創的な色使いが特徴です。

後半出展

・【インテリア】dotto・CANDLE

“小さな焚き火”をコンセプトにした、北海道・小樽のキャンドルブランド。天然素材にこだわったソイワックスのやさしい灯火がおうち時間に奥行きをくれます。

・【ファッション】chiko

布を割いてふんわりと仕上げた「咲き編みアクセサリー」を販売。特にシュシュは手軽なのに上品で、華やかなスタイルに仕上げてくれると人気なのだとか。

・【インテリア】grace.y

優美さと遊び心をテーマに、真鍮（しんちゅう）でインテリア雑貨やアクセサリーを手がけます。長く使うことで出るアンティーク感も楽しめます。

・【フード】Maple Raw

白砂糖、小麦粉、乳製品、動物性食品をいっさい使わないロースイーツを手掛けます。当日は身体にやさしいクリスマスケーキを販売。



クリスマスの灯りとあたたかなにぎわいに満ちた「東京ミッドタウン日比谷」で、ここにしかない出会いを楽しめます。特別な6日間、ぜひ訪れてみて。



■HIBIYA CHRISTMAS MARCHE 2025 Supported by Creema

（ヒビヤクリスマスマルシェ2025）

開催期間：2025年12月20日（土）〜25日（木）13〜20時

住所：東京都千代田区有楽町1-1-2

場所：東京ミッドタウン日比谷B1 地下通路

入場料：無料

出店数：30ブース

※会期前半と後半でクリエイターが入れ替わります

Text：川嶋洸生



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

