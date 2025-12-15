１２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４５ドル安 ハイテク関連株売られる １２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４５ドル安 ハイテク関連株売られる

１２日の米株式市場で、ＮＹダウは前営業日比２４５．９６ドル安の４万８４５８．０５ドルとなり、３日ぶりに反落した。決算を発表したブロードコム＜AVGO＞が急落し、ＡＩ関連株への過度な先高期待が後退。ハイテク関連株全般に売り圧力が掛かり、ナスダック総合株価指数の下落率は１．７％近くに上った。週末とあって主力株には持ち高調整目的の売りもかさんだ。



キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が安く、オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げたほか、オクロ＜OKLO＞やニュースケール・パワー＜SMR＞、アンフェノール＜APH＞が大幅安となった。一方、マクドナルド＜MCD＞やコカ・コーラ＜KO＞、ボーイング＜BA＞が堅調推移。イーライ・リリー＜LLY＞やチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞、ＧＥエアロスペース＜GE＞が値を上げ、クリア・セキュア＜YOU＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は３９８．６９ポイント安の２万３１９５．１６と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が売られ、インテル＜INTC＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が下値を模索。メタ・プラットフォームズ＜META＞やマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞が冴えない展開となったほか、サンディスク＜SNDK＞やアステラ・ラブス＜ALAB＞、コアウィーブ＜CRWV＞が急落した。半面、テスラ＜TSLA＞がしっかり。リビアン・オートモーティブ＜RIVN＞やルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が高く、ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS