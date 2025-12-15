渡邊雄太がXで報告

バスケットボール男子日本代表の渡邊雄太が14日、自身のSNSを更新。フジテレビ系列で来年1月3日放送予定の「BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP」に出演することを報告した。前回はまさかの最弱王に。ファンからは「ん？え!!楽しみwwwwww」「これは他チームのブースターとして見届けなければ…」と待望の声が続出した。

渡邊はマネージャーが管理するXで「＜お知らせ＞BABA抜き最弱王決定戦2026新春SPに前回の最弱王として渡邊雄太が出演します！ 2026年1/3土曜日放送です！お楽しみに！」と投稿。インスタグラムのストーリー機能でも「BABA抜き最弱王リベンジ 2026年1/3放送です！」などと報告した。

各界の著名人が一堂に会し、トランプの「ババ抜き」を繰り広げるという名物企画。6月に放送された「BABA抜き最弱王決定戦2025夏」では、渡邊は見事に（？）に最弱王に輝いてしまった。“ディフェンディングチャンピオン”としての出演が明かされると、笑いを誘われたファンから続々とコメントが寄せられた。

「えっ これってレギュラー出演だったりして」

「めっちゃ楽しみ」

「ん？え!!楽しみwwwwww」

「朗報だ！」

「きたきたきたーーー」

「これは他チームのブースターとして見届けなければ…」

NBAで6季プレーした渡邊は、2024-25シーズンからBリーグの千葉ジェッツに加入。2季目の今季はここまで1試合平均12.7得点、4.8リバウンド、1.9アシストをマークしている。



（THE ANSWER編集部）