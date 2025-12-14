【明治安田J1昇格プレーオフ2025 決勝】ジェフユナイテッド千葉 1ー0 徳島ヴォルティス（12月13日／フクダ電子アリーナ）

【映像】激しい接触→無念の負傷交代に号泣

徳島ヴォルティスのFW渡大生が、無念の負傷交代に号泣した。5年ぶりのJ1昇格を懸けた大一番でのアクシデントにファンは衝撃を受けつつも感謝と励ましの声を送っている。

12月13日の明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝で、ジェフユナイテッド千葉と徳島ヴォルティスが対戦。試合はホームの千葉が1-0で勝利し、17年ぶりのJ1昇格を達成した。そんな大一番の51分、アウェイチームの主将を悲劇が襲う。

徳島が自陣からパスを繋ぐ中、ピッチ中央にボールがこぼれる。これに反応したのは、千葉のMF田口泰士と徳島の渡。両者はボールに対して、ほぼ同じタイミングでスライディングを試みると、身体がもつれ合いピッチに倒れ込んで悶絶した。渡が田口の後ろからスライディングを仕掛けた形かつ、ボールを拾ったのは千葉の選手だったため、主審はプレーを流していた。しかし、渡が左足の足首を押さえて立ち上がることができず、試合が中断された。

一体何が起こったのか。両者の身体が交錯する中、渡の左足の足首が田口の身体の下敷きとなり、芝生と挟み込まれるようにして大きく捻っていたのだ。

その様子について、解説・林陵平氏は「渡はダメかもしれないですね。思い切り捻っていました」とコメントした。

医療スタッフの治療を受けた渡は、やっとの思いで立ち上がる。しかし、プレー続行は不可。顔を歪め、涙を流しながら、ゆっくりとピッチの外へ歩みを進めた。そこにはチームメイトが駆けつけ、労いの言葉を掛けた。そして、渡はFWトニー・アンデルソンの肩を借り、FWローレンス・デイビッドと交代。タッチラインの外に出た後、深く頭を下げてから点を見上げた。

林氏は「この思いを、徳島は選手たちがしっかりと背負ってプレーできるかですよね」と添えた。

ファンもSNS上で「大丈夫か」「めっちゃ痛そう」「これは悔しいだろうなぁ」「渡が泣いてる…」「辛いな」「あんたあちぃよ」「渡号泣しながら外へ」「渡の涙を無駄にしないで」「もらい泣きしそう」「交代の涙にぐっときてしまう」と思いを寄せ、「泣かないで！頑張ったよ、ありがとう！」「渡のためにも勝て徳島」と激励の声を送った。

ゲームキャプテンの思いを受け継いで勝利を目指した徳島だったが、69分に決勝点を許して敗戦となり、J1昇格を成し遂げることはできず。大きな悔しさを原動力に、来季は再び国内最高峰を目指して戦う。

（ABEMA de DAZN/明治安田J1昇格プレーオフ2025 決勝）