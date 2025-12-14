プレミアリーグ 25/26の第16節 チェルシーとエバートンの試合が、12月14日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

15分、エバートンが選手交代を行う。キアナン・デューズバリーホール（MF）に代わりカルロス・アルカラス（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

21分に試合が動く。チェルシーのマロ・ギュスト（DF）のアシストからコール・パーマー（MF）がゴールを決めてチェルシーが先制。

さらに45分チェルシーが追加点。ペドロ・ネト（FW）のアシストからマロ・ギュスト（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、チェルシーが2-0で勝利した。

なお、チェルシーは76分にウェスレー・フォファナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

