リバプールvsブライトン スタメン発表
[12.13 プレミアリーグ第16節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
DF 92 Wellity Lucky
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります