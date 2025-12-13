À¤³¦°ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿26ºÐ³°Ìî¼ê¡¢¡Æ¡Ç¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¼éÈ÷¸Ç¤áÍ×°÷¡©¡×¡Ö¼åÅÀ¤òÃå¡¹¤È¸Ç¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¥·¥¢¥Ë¤Ï¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î12Æü¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥¢¥Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¸«¤ë
¡¡¥·¥¢¥Ë¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È23Ç¯¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»152»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ººö0¤Ê¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï³°ÌîÉÛ¿Ø¤Î¼éÈ÷¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£±¦Íã¤ò¼é¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀÛ¼é¡¢Ãæ·ø¤ò¼é¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¡¢º¸Íã¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤â±¦Â¼ó¤Ë¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÙ¡¹¤ÎÀÛ¼é¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£
¡¡º£²ó¼éÈ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¼éÈ÷¸Ç¤áÍ×°÷¡©¡×¡Ö¼åÅÀ¤òÃå¡¹¤È¸Ç¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼ê·ø¤¤Êä¶¯¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£²ÝÂê¤ò¼¡¡¹¤È·êËä¤á¤¹¤ëÃæ¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡©°ú¤Â³¤V3¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦°ì·³ÃÄ¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
