µðÂç¤ÊSEIKIN¤Î´éÌÌ¤¬Ç÷¤ë¡ª¡©¿Íµ¤¥Û¥é¥²¡¼¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¤Î¡È¶¸µ¤¡É¤Ê¥³¥é¥ÜDLCÈ¯É½
¡¡3D¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ REMAKE¡×¤¬12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦SEIKIN¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜDLC¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ SEIKIN¡×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡2014Ç¯7·î¤ËPC¸þ¤±¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ÖDeathForest¡Á¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¿Í¥²¡¼¥àÀ©ºî¼ÔKazz¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¡£²ø°Û¤¬Àø¤à¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜºî¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ë²ø°Û¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈµðÂç¤Ê´éÌÌ¤Î½÷¡É¡Ö¥è¥·¥¨¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ REMAKE¡×¤Ï¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¥â¡¼¥É¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¿·¥â¡¼¥É¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ ANOTHER¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß980±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢SEIKIN¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜDLC¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ SEIKIN¡×¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¿·¥â¡¼¥É¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢SEIKIN¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SEIKIN¤µ¤ó¤È¥è¥·¥¨¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢SEIKIN¤µ¤ó¤ÎµðÂç´éÌÌ¤¬Ê£¿ôÅÐ¾ì¡£ËÜ¿Í¤Î¡Ö¼ÂÏ¿¥Ü¥¤¥¹¡×¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤¹»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ SEIKIN¡×¤ÏÆÈ¼«¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥é¥Ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤âÊ£¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ ANOTHER¡×¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ SEIKIN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎPC¡ÊSteamÈÇ¡Ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢DLC¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025121301.html