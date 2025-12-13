¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÇµÏ¿¤¬»Ä¤ë¤ÈÀÇÌ³½ð¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡© É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÈÂ£Í¿¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤Ê¤¼¡Ö¶ä¹Ô¿¶¹þ¡áÂ£Í¿ÀÇ¥ê¥¹¥¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«
É×ÉØ´Ö¤ÎÁ÷¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤ÏÍúÎò¤¬»Ä¤ê¡¢¸å¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·Á¤Ç»ñ¶â¤Î°ÜÆ°¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ê¤É¤Î²áÄø¤ÇÍÂ¶â¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹â³Û¤ÎÁ÷¶â¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡ÖÂ£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¹â³Û¡×¡Ö¹±¾ïÅª¡×¡ÖÀ¸³èÈñ°Ê³°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â£Í¿À¤òµ¿¤ï¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤«¤®¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¶¹þµÏ¿¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×ÉØ´Ö¤Î¿¶¹þ¤¬Èó²ÝÀÇ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¥±ー¥¹
É×ÉØ¤ÏË¡Î§¾å¡ÖÉÞ½õµÁÌ³¡×¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¶âÁ¬¤òÅÏ¤·¤Æ¤âÂ£Í¿¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿©Èñ¤ä²ÈÄÂ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»Ù½Ð¤Ï¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³èÈñ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤·¤ÆÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î¤Î¿¶¹þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥±ー¥¹
°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1. À¸³èÈñ¤ÎÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¶â³Û
À¸³èÈñ¤ÎÄÌ¾ïÉ¬Í×³Û¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë»ñ¶â°ÜÆ°¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î»ÈÅÓ¤¬À¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÃùÃß¡¦Åê»ñ¡¦ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÃù¶â¤·Â³¤±¤¿¤ê¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤ä¥íー¥óÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3. Ì¾µÁÍÂ¶â¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹
Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤¬ºÊÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÀ¸³èÈñ°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÄê´üÅª¤ËÆþ¤ì¡¢ºÊ¤¬»È¤ï¤ºÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍÂ¶â¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÉ×¤Î»ñ»º¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÎµÏ¿¤ÏÀÇÌ³½ð¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀÇÌ³½ð¤ØÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ê¤É¤ËÍÂ¶âÍúÎò¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¹â³Û¤Ê»ñ¶â°ÜÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÈÅÓ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÁ÷¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤È¤·¤ÆÅ¬Àµ¤«¡×¡ÖÃùÃß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ËÈæ¤·¤Æ²áÂç¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
À¸³è¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁ÷¶â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
É×ÉØ´Ö¤Î¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥¹¥àー¥º¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿¶¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À¸³è¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¤¹¤ë
¡¦¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤¬ÃùÃß¤Ë²ó¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë
¡¦¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï»öÁ°¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë
¤³¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¡¹¤ÎÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ´Ö¤ÎÁ÷¶â¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¿¶¹þ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤Î´Ø·¸¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦
É×ÉØ´Ö¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¦¤«¤®¤ê¡¢¤¿¤È¤¨µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤âÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³Û¤ÊÁ÷¶â¤ä¡¢ÃùÃß¡¦»ñ»º·ÁÀ®¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Â£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ö¤ÇÁ÷¶â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¶¹þ¶â³Û¤ÎÂÅÅöÀ¤ä»ÈÅÓ¤ò°Õ¼±¤·¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.4402 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç
¹ñÀÇÄ£ No.4405 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー